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Araştırma: Fazla kilolu büyükanne ve büyükbabası olan çocukların obezite riski yüksek
Yapılan bir araştırmada, fazla kilolara sahip büyükanne ve büyükbabası olan çocukların obezite riskinin iki kat daha fazla olduğu ortaya konuldu.
Araştırma: Fazla kilolu büyükanne ve büyükbabası olan çocukların obezite riski yüksek
25 Ocak 2022 09:54 - AA Sümeyye Dilara Dinçer
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"Rappler" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, fazla kilolara sahip büyükanne ve büyükbabası olan çocukların kilo durumu arasındaki ilişkiye dair çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, 17 ülkeden 238 bin 771 kişiyi kapsayan 25 araştırma incelendi.

Uzmanlar, çalışmalardan elde ettiği verilere göre, hem biyolojik olarak hem de yetiştirilme sırasında çocukların obezite ile karşılaşma riskinin yüksek olduğunu aktardı.

Obezite rahatsızlığının ebeveynlerin genleri aracılığıyla kuşaklara aktarılabileceği kaydedilen çalışmada, büyükanne ve büyükbabaların kilo durumunun, evlerinde ne yendiğine ve ne kadar yenileceğine ilişkin seçimlerinin, torunlarının kilosunu doğrudan etkileyebileceği bildirildi.

Bilim insanları, büyükanne ve büyükbabaları aşırı kilolu olan çocukların, normal kiloya sahip büyükanne ve büyükbabalara kıyasla obez olma olasılığının iki kat fazla olduğunu kaydetti.

Araştırmada, çevresel faktörlerin, yaşam tarzının ve yeme alışkanlıklarının, çocukları obeziteye yatkın hale getirmede kilit rol oynadığı bildirildi.

Uzmanlar, obezite hastalığının yalnızca ebeveynden çocuğa değil, kuşak atlayarak büyükanne ve büyükbabadan da toruna geçebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütüne göre beş yaşın altında 39 milyon çocuk obezite riski ile karşı karşıya.

Anahtar Kelimeler:

obezite fazla kilo buyukanne buyukbaba arastirma

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