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Araştırma: Fındık sperm kalitesini artırıyor
Fındık yiyen erkekler sperm kalitesini önemli ölçüde artırabilir
Araştırma: Fındık sperm kalitesini artırıyor
13 Kasım 2020 11:37 -
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MEDİMAGAZİN-Erkek doğurganlığı üzerine yapılan yeni bir araştırma, fındık yiyen erkeklerin sperm kalitesinde artış gözlenebileceğini öne sürüyor. Bu yeni araştırma, kabuklu kuruyemişlerin genel olarak spermde hareketlilik ve gözle görülür bir iyileşme sağlayabileceğini savunuyor.

İspanya’dan bir araştırma ekibi, fındık tüketiminin sperm kalitesini nispeten kısa vadede nasıl değiştirdiğini inceledi. Çalışma, 72 sağlıklı ve genç katılımcıyı içeriyordu. Bunlardan 48’inin diyet listelerine günde 60 gram fındık eklemeleri istendi; kalan 24’ünün listesinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bulgular ışığında, her gün fındık tüketenlerin sperm kalitesinde artış yaşandı.

Başyazar Albert Salas-Huestos, bu çalışmanın, sperm epigenomunun diyete yanıt veren ve spermde değişikliklere ve dölleme kabiliyetine neden olabilecek bazı hassas bölgelerinin olduğunu gösterdiğini belirtti.

Araştırmacılar, bu araştırmanın fındık yemenin birçok erkek için faydalı olduğuna dair ilk somut kanıt olduğunu düşünüyor.
 

Anahtar Kelimeler:

findik sperm kalitesi albert salas-huestos sperm epigenomu

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