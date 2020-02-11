Araştırma: Gebelikte D vitamini eksikliği, çocukta DEHB riskini artırıyor

MEDİMAGAZİN- Finlandiya'da yürütülen bir çalışmaya göre gebeliğin birinci ve ikinci trimester'ında D vitamini eksikliği olan annelerin çocuklarında, D vitamini düzeyi normal olan annelere kıyasla yüzde 34 daha yüksek oranda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) görülüyor.

Çalışmada, 1998 ve 1999 yıllarında doğan ve Finlandiya'da DEHB tanısı alan 1067 çocuk ve aynı sayıda kontrol grubu yer aldı.

Veriler, Finlandiya'da gebelerin yıl boyunca rutin olarak günlük 10 mikrogram D vitamini kullanmaya başlamasından önceki dönemde toplandı

Çalışma; çocuklarda en sık görülen kronik hastalıklardan olan DEHB üzerine olduğu için halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Dr.Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü