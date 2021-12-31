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Araştırma görevlisinden acı haber! Evinde ölü bulundu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar (30), evinde ölü bulundu.
Araştırma görevlisinden acı haber! Evinde ölü bulundu
31 Aralık 2021 13:45 - DHA Gürkay GÜNDOĞAN
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ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden araştırma görevlisi Uğur Açar'dan haber alamayan yakınları, Mitahatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi şehir dışında olan Acar, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur Açar'ı banyoda hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekipleri, Uğur Açar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Açar'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:

zonguldak dis hekimligi fakultesi ugur acar arastirma gorevlisi

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5
1) Suzer (Dishekimi)
31.12.2021 14:54:31
Rahmet diliyorum..çok genç ..dişhekimliği fakültelerinde özellikle araştırma görevlilerine asistanlara yukarıdakilerin mobbing yaptığını düşünüyorum..isyuku ve stres de yoğun ayrıca...
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