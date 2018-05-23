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Araştırma: Günde bir yumurta tüketmek, inme riskini yüzde 26 azaltıyor
Günde bir yumurta yiyen kişinin, kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin hiç yumurta yemeyenlere kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.
Araştırma: Günde bir yumurta tüketmek, inme riskini yüzde 26 azaltıyor
23 Mayıs 2018 -
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ANKARA -Science Daily'nin haberine göre, "Heart" dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin ve İngiltere’den bir grup araştırmacı, yumurta tüketimi ile kalp damar rahatsızlıkları, iskemik kalp hastalığı, başlıca koroner rahatsızlıklar, hemorajik ve iskemik inme arasındaki ilişkiyi inceledi.

Çalışmada, Çin'de 10 farklı coğrafi bölgeden, 30-79 yaşlarında, yaklaşık yarım milyon (512 bin 891) yetişkin ile yürütülen China Kadoorie Biobank araştırmasındaki veriler kullanıldı.

2004-2008 yılları arasında seçilen katılımcılara ne kadar sıklıkla yumurta tükettikleri soruldu ve bu kişiler, hastalık ve ölüm oranları incelenmek üzere takibe alındı.

Yeni çalışma için araştırmacılar, kanser olmayan, kalp damar rahatsızlığı veya şeker hastalığı bulunmayan 416 bin 213 katılımcı üzerinde yoğunlaştı. 

Bu gruptaki ortalama 8-9 yıllık takip sonucunda, toplam 83 bin 977 kalp damar rahatsızlığı vakası ve 9 bin 985 kalp damar rahatsızlığından kaynaklı ölümün yanı sıra 5 bin 103 koroner rahatsızlık kaydedildi.

Çalışma döneminin başında katılımcıların yüzde 13,1'inin her gün en az bir yumurta tükettiği ve yüzde 9,1'inin hiçbir zaman ya da çok nadir yumurta tükettiği bildirildi.

Sonuçlar, yumurta tüketmeyen kişilerle karşılaştırıldığında, günlük yumurta tüketiminin genel olarak daha düşük kalp damar rahatsızlığı riski ile ilişkili olduğunu gözler önüne serdi.

Özellikle günde en az bir yumurta tüketenlerin, yüksek gelirli ülkelerle karşılaştırıldığında Çin’de daha yaygın olan hemorajik inme geçirme riskinin yüzde 26, hemorajik inme sebepli ölüm riskinin yüzde 28, kalp damar rahatsızlığı riskinin de yüzde 18 daha düşük olduğu görüldü.

Diğer yandan “asla / nadiren” yumurta tüketenler kategorisine kıyasla günlük olarak yumurta tüketen kişilerin, kalp kasının, çeşitli nedenlerle beslenememesi sonucu ortaya çıkan iskemik kalp hastalığı riskinin yüzde 12 daha düşük olduğu belirtildi.

İskemik inme, inmelerin çoğunluğunu oluştursa da Çin'deki hemorajik inme oranı hala yüksek gelirli ülkelerdekinden daha fazla. 

Yumurta, yüksek kaliteli protein, birçok vitamin, fosfolipid ve karotenoid gibi biyoaktif bileşenleri de içeriyor.

Yumurta yemenin sağlık üzerindeki etkilerini araştıran daha önceki çalışmaların çoğunun sonucunda yumurta tüketimi ile koroner kalp hastalığı veya inme arasında önemsiz ilişkiler bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

arastirma yumurta inme

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