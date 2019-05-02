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Araştırma: Haftada en az iki kez gece mesaisi kadınlarda düşük riskini artırıyor
Haftada en az iki kez gece mesaisi yapan kadınlarda düşük riskinde artış saptandı
Araştırma: Haftada en az iki kez gece mesaisi kadınlarda düşük riskini artırıyor
02 Mayıs 2019 - Habertürk
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Uzmanlar, haftada en az iki kez gece mesaisi yapan kadınlarda düşük riskinde artış saptandığını açıkladı. 

Habertürk'te yer alan habere göre; Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gece mesaisi yapan kadınların neden düşük yaptığı konusunda şu bilgileri verdi: “Gece mesaileri kadınlarda, gündüz-gece algısının değişmesine ve günlük ritmin bozulmasına neden olarak melatonin salgısını azaltıyor. Oysa “melatonin” sağlıklı devam eden bir gebelik için çok önemli bir hormon. Aynı zamanda plesanta fonksiyonlarının devamında da önemli rol sahibi.

GECE MESAİYE KALANLARIN 740’I DÜŞÜK YAPTI

Kopenhag’daki Frederiksbeg Hastanesi’nin Meslek ve Çevre Sağlığı Departmanı’nda yapılan araştırmada, gebeliği sırasında gece mesaisi yapan gebe kadınlar gözlem altına alındı. 22 bin 744 kadının gebelik sonuçları Danimarka Tıbbi Doğum kayıtlarından takip edildi ve hangi gebeliğin doğum ve hangi gebeliğin düşükle sonuçlandığının bilgisi elde edildi.

Çalışmadaki 10 bin 47 kadın arasında, 3 ila 21. haftalar arasında gece vardiyası çalışması olanların 740’ı düşük yaptı. Gece vardiyası olmayan 12 bin 697 kadından düşük yapanların sayısı ise 1.149.

Gebeliğin 8-22. haftaları arasında haftada 2 veya üstü gece vardiyasına kalan gebelerde düşük yapma riskinde yüzde 32’lik bir artış söz konusu.

Araştırmacılar aynı zamanda bir ay boyunca 26 kez gece çalışan gebelerin düşük yapma olasılığının 2 misli arttığını da vurguladı. 

"GECE ÇALIŞAN KADINLAR HEMEN PANİK YAPMASIN"

Çalışma sonucu nedeniyle gece çalışan gebelerin panik yapmasına gerek yok. Çünkü bu sonucu genelleştirmek için daha fazla kontrollü çalışmanın yapılması gerekir. Ancak yine de riskli gebeliklerin takibi için göz önünde tutulması gereken bir durumdur.”

Anahtar Kelimeler:

kadin dogum betul gorgen tup bebek dusuk riski

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