Araştırma: Hamile kadınlar ortalamadan daha uzun süren Covid-19 semptomlarına sahip

MEDİMAGAZİN-Obstetrics&Gynecology’de yayınlanan çalışmada, 594 kadın katılımcıdan dörtte birinin iki ay veya daha uzun süren Covid-19 semptomlarına sahip olduğu öne sürüldü. UCSF’de Kadın Hastalıkları, Doğum ve Üreme Bilimleri Bölümü başkan yardımcısı, aynı zamanda da çalışmanın kıdemli yazarlarından biri olan Vanessa L. Jacoby, Covid-19’a yakalanmış hamile hastalarda semptomların daha uzun sürebileceğini ve bu durumun anne adaylarının sağlığı üzerinde önemli bir etki bırakabileceğini söyledi.

Çalışmada, hamile kadınlar için en yaygın erken semptomların öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrıları ve ateş olduğu gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 25’i, Covid-19 teşhisi konulduktan 2 ay sonra dahi hala semptom geliştiriyordu. UCLA David Geffen Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olan Yalda Afshar, katılımcıların çoğunun hastalığı hafif geçirdiğini ve hastaneye yatırılmadığını belirtti. Ancak buna rağmen semptomların hafiflemesi 1 aydan fazla sürdü.

Yazarlar bu çalışmada, hamile hastaların hamile olmayanlara kıyasla Covid-19 hastalığı için farklı bir klinik tedavi ve morbiditeye sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor. “Ayakta tedavi gören hamile hasta kohortunda görülen semptomların, daha düşük ateş prevalansı ve daha yükse yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı oranları ile hamile olmayan hastalardan farklı olduğunu görüyoruz.”

Sonuç olarak, Covid-19 hastalığının hamile popülasyonu nasıl etkilediği hakkında hala pek çok soru işareti olsa da, araştırmacılar bu sonuçların klinisyenleri daha iyi bilgilendireceği konusunda hemfikir. “Hamile kadınlar ve yeni doğan bebekler için potansiyel Covid-19 risklerine rağmen, hastalığın seyri ve genel prognoz hakkında hala birçok boşluk var. Sonuçlarımız, hamile kişilerin ve onların klinisyenlerinin Covid-19 enfeksiyonu karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.” diye ifade ediyor Afshar.