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Araştırma: Hastanelerdeki bakır yataklar bakterileri öldürüyor
Yeni bir çalışmaya göre, Yoğun Bakım Ünitesindeki (YBÜ) bakır hastane yataklarının konvansiyonel hastane yataklarından ortalama yüzde 95 daha az bakteri barındırdığı tespit edildi. Çalışma, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda Applied and Environmental Microbiology'de yayımlandı
Araştırma: Hastanelerdeki bakır yataklar bakterileri öldürüyor
06 Mart 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Amerika'da ölümlerin en sık sekizinci nedeni olan hastane kaynaklı enfeksiyonlar, yılda yaklaşık 2 milyon Amerikalıyı etkiliyor ve 100 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Yataklar, hastanelerde en çok kontamine olan yüzeylerde yer alıyor ve genellikle yeterince iyi temizlenemiyor.

Bakırın antimikrobiyal olduğu bilgisi ise aslında içme sularının hastalıkları önlemek için bakır fıçılarda saklandığı Ayurveda zamanlarına kadar dayanıyor. Günümüzde de bakırın antimikrobiyal etkinliğini kanıtlayan bazı çalışmalar yapılmakta. Ancak yakın tarihe kadar hastanelerde yatakların bakır ile kaplanmasının etkinliği ile ilgili hiçbir çalışma dizayn edilmedi.

Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayınlanan çalışmada ise basamak, korkuluk ve başlıkları bakır kaplı olan yataklar, plastik olanlar ile kıyaslandı.

Plastik yüzeylerden alınan örneklerin yüzde 90'dan fazlasının güvenli eşiğin üzerinde bakteri konsantrasyonuna sahip olduğu görüldü.

Bulgular antimikrobiyal olan bakır kaplı yatakların enfeksiyon kontrolünde, yüzey hijyeni sağlanmasında yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmayla, hastanelerde bakır kaplı yatak kullanılması ile hastaların sonuçlarının iyileşeceği, daha çok hayat kurtarılabileceği ve sağlık harcamalarının azaltılabileceği düşünülüyor.

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Anahtar Kelimeler:

yataklar hastanelerde antimikrobiyal calisma

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