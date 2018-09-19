SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Hava kirliliği 50 yaş üstü kişilerin demans'a yakalanma riskini artırıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, havadaki yüksek nitrojen oksidin 50 yaş üstü kişilerin bunama hastalığına yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu
Araştırma: Hava kirliliği 50 yaş üstü kişilerin demans'a yakalanma riskini artırıyor
19 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Londra Üniversitesi Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsünün yürüttüğü çalışmada, yaşları 50 ila 79 olan 131 bin kişi 7 yıl boyunca incelendi.

Bu süre sonunda bu kişilerden 2 bin 200'üne demans (bunama) teşhisi kondu.

Araştırmada, havadaki yüksek nitrojen oksidin 50 yaş üstü kişilerin demans hastalığına yakalanma riskini temiz havaya sahip yerlerde yaşayanlara göre yüzde 40 artırdığı tespit edildi.

Araştırmayı yürütenlerden İngiltere'deki King's College London'da çevre sağlığı uzmanı Prof. Frank Kelly, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, araştırmanın hava kirliliği ile akıl sağlığı arasında bir bağ olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları "BMJ Open" dergisinde yayımlandı.

Çin'de hava kirliliğinin beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerine etkisi üzerine yapılan bir araştırmada, kirli havanın zekayı gerilettiği tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

arastirma prof frank kelly

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kocaeli universitesi prof. dr. sadettin hulagu prof. dr. tomohiko richard ohya dr. hiroaki matsuionkoloji prof. dr. serdar yolanevrizma prof. dr. halil donmezarastirma prof. frank kellysanliurfasaglik bilimleri universitesi prof. dr. cevdet erdoluluslararasi gelecegin e hali armagan ener eeczacilikunicef önlenebilir hastalık birlesmis milletlerLYME Prof. Dr. Barbaros Çetin dunya saglik orgutumehmet oz suriye afad ifrc
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.