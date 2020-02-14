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Araştırma: Hayat boyu 10 ve üzeri cinsel partner, kanser riskini artırıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmada yaşam boyu cinsel partner sayısı arttıkça, kanser riskinin de her iki cinsiyet için anlamlı oranda artığı tespit edildi
Araştırma: Hayat boyu 10 ve üzeri cinsel partner, kanser riskini artırıyor
14 Şubat 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- BMJ Sexual & Reproductive Health dergisinde yayınlanan makaleye göre yaşam boyu 10 ve üzerinde cinsel partneri olanların, kansere yakalanma risklerinin yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmada 2012-13 yılları arasında İngiltere'de 7 bin 79 katılımcıya kaç cinsel partnerleri olduğu soruldu; 2 bin 537 erkek, 3 bin 185 kadın olmak üzere toplam 5 bin 722 kişiden yanıt alındı. Yanıtlar 0-1 partner; 2-4 partner; 5-9 partner  ile 10 ve üzeri şeklinde kategorize edildi.

Yaş, etnik köken, medeni durum, gelir düzeyi, yaşam tarzı (sigara, alkol, fiziksel aktivite), depresif semptomların olup olmayışı gibi durumlar da göz önüne alındı. Katılımcıların yaş ortalaması 64 olup yaklaşık dörtte üçü evliydi. 

Kadın ve erkeklerin partner sayıları da belli oldu

Erkekler o ana kadar yüzde 28,5 oranında 0-1; yüzde 29 oranında 2-4; yüzde 20 oranında 5-9; yüzde 22 oranında ise 10 ve üzeri partnerleri olduğunu belirtti. 

Kadınlarda bu oranların karşılığı sırası ile yüzde 41 oranında 0-1; yüzde 35,5 oranında 2-4; yüzde 16 oranında 5-9 ve yüzde 8 oranında 10 ve üzeri partneri olduğunu söyledi

Her iki cinsiyette cinsel partner sayısı daha genç yaş, bekar medeni durum ve en yüksek ve en düşük gelir düzeyine ait bireylerde artış göstermekteydi.

Daha fazla cinsel partneri olanlarda sigara ve alkol tüketimi ve haftalık egzersiz şiddeti artış gösteriyordu.

10 ve üzeri partneri olanın kanser riski yüzde 91 daha fazla

Tüm veriler analiz edildiğinde, yaşam boyu cinsel partner sayısı arttıkça kanser riski her iki cinsiyet için anlamlı oranda artmaktaydı. 

Kadınlarda 0-1 partneri olanlara kıyasla 10 ve üzeri partneri olanlarda kanser teşhisi yüzde 91 oranında daha fazlaydı.

Erkeklerde ise 0-1 partneri olanlara kıyasla 2-4 partneri olanların kanser teşhisi oranı yüzde 57 daha fazla; 10 ve üzeri partneri olanların kanser teşhisi oranı ise yüzde 69 daha fazlaydı.

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

Anahtar Kelimeler:

cinsel partner kanser risk bmj sexual reproductive health

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