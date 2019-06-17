SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Hipertansiyon ilacı, Alzheimer'da hafıza ve öğrenmeye yardımcı olabilir
Hipertansiyonda kullanılan kalsiyum kanal blokeri nilvadipin, Alzheimer hastalığı olanlarda diğer beyin bölgelerini etkilemeden beynin hafızasına ve öğrenme merkezine kan akışını arttırdı
Araştırma: Hipertansiyon ilacı, Alzheimer'da hafıza ve öğrenmeye yardımcı olabilir
17 Haziran 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatan yeni tedaviler arayan araştırmacılar, kalsiyum kanal blokeri nilvadipinin, beynin diğer kısımlarını etkilemeden, Alzheimer hastalığı olan kişiler arasında beynin hafızasına ve öğrenme merkezine kan akışını arttırdığını buldu. Yeni araştırma Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon dergisinde yayımlandı.

Bu bulgular Alzheimer hastalarında serebral kan akımında bilinen azalmanın bazı bölgelerde tersine çevrilebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, önemli bir soru, beyin kan akışındaki bu gözlenen artışın klinik yararlara dönüşüp dönüşmediği. 


Araştırmacılar, nilvadipinin, hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığına sahip kişiler arasında nilvadipin ve plasebo kullanımını karşılaştırarak Alzheimer hastalığının tedavisine yardımcı olup olmayacağını araştırdı. 

Rastgele 44 katılımcı 6 ay boyunca nilvadipin veya plasebo aldı. Ne araştırmacılar ne de katılımcılar ilacı kimin aldığını veya iki grup arasında eşit şekilde bölünmüş olan plaseboyu bilmiyorlardı. Çalışmanın başlangıcında ve altı ay sonra, araştırmacılar manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniği kullanarak beynin belirli bölgelerine kan akışını ölçtüler.

Sonuçlar, hipokampusa kan akışının - beynin belleği ve öğrenme merkezi - nilvadipin grubunda plasebo grubuna kıyasla% 20 arttığını gösterdi. Beynin diğer bölgelerine kan akışı her iki grupta da değişmedi.

Anahtar Kelimeler:

alzheimer hipertansiyon nilvadipin hafiza ogrenme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
yüz nakli Mehmet Mutaf Berfin Özek Tire Devlet Hastanesi HIMSS bebek ölümü Halk Sağlığı Fatih Kara Zoonotik Hastalıklar Emine Alp Meşe Sağlık Bakanlığı ambulans 112 İl Sağlık Müdürlüğü vitamin d lösemi Müge Gökçe mısır şurubu fruktoz Alper Çelik fruktoz Koç Üniversitesi Astra Zeneca Pınar Akçakaya Sağlıklı Hayat Merkezi FETÖ Çiğdem Cerit sağlıkta şiddet 112 acil servis Raif Çaylı doktor trafik kazası acil servis hamile gebe kadın doğum alzheimer hipertansiyon nilvadipin hafiza ogrenme KKKA kenei Kastamonu Üniversitesi Fatma Mutlu Kukul Güven EKG Ege Üniversitesi YÖK Sağlık bilimleri Üniversitesi sinop Üniversitesi parkinson Ahmet Hilmi Kaya nöroloji yenidoğan Deniz Doğu organ nakli perfüzyon cihazı Türkiye Organ Nakli Vakfı kornea nakli Levent Alimgil doktor hekim Raif Çaylı Durağan Devlet Hastanesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karantina bulaşıcı hastalık
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.