Araştırma: Hipertansiyon ilacı, Alzheimer'da hafıza ve öğrenmeye yardımcı olabilir

MEDİMAGAZİN-Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatan yeni tedaviler arayan araştırmacılar, kalsiyum kanal blokeri nilvadipinin, beynin diğer kısımlarını etkilemeden, Alzheimer hastalığı olan kişiler arasında beynin hafızasına ve öğrenme merkezine kan akışını arttırdığını buldu. Yeni araştırma Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon dergisinde yayımlandı.

Bu bulgular Alzheimer hastalarında serebral kan akımında bilinen azalmanın bazı bölgelerde tersine çevrilebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, önemli bir soru, beyin kan akışındaki bu gözlenen artışın klinik yararlara dönüşüp dönüşmediği.



Araştırmacılar, nilvadipinin, hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığına sahip kişiler arasında nilvadipin ve plasebo kullanımını karşılaştırarak Alzheimer hastalığının tedavisine yardımcı olup olmayacağını araştırdı.

Rastgele 44 katılımcı 6 ay boyunca nilvadipin veya plasebo aldı. Ne araştırmacılar ne de katılımcılar ilacı kimin aldığını veya iki grup arasında eşit şekilde bölünmüş olan plaseboyu bilmiyorlardı. Çalışmanın başlangıcında ve altı ay sonra, araştırmacılar manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniği kullanarak beynin belirli bölgelerine kan akışını ölçtüler.

Sonuçlar, hipokampusa kan akışının - beynin belleği ve öğrenme merkezi - nilvadipin grubunda plasebo grubuna kıyasla% 20 arttığını gösterdi. Beynin diğer bölgelerine kan akışı her iki grupta da değişmedi.