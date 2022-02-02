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Araştırma: Hormon tedavisi, alkol bağımlılığına karşı kullanılabilir
Bilim insanları yaptıkları araştırmada, hormon tedavisinin alkol bağımlıları tarafından tüketilen içki miktarının azaltılabileceğini ortaya koydu.
Araştırma: Hormon tedavisi, alkol bağımlılığına karşı kullanılabilir
02 Şubat 2022 17:09 - AA Saadet Firdevs Aparı
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Daily Mail'in haberine göre, Iowa Üniversitesi araştırmacıları, yoğun alkole maruz bırakılan maymunlara 16 gün boyunca fibroblast büyüme faktörü 21 (FGF21) hormonunun sentetik versiyonunu verdi.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, metabolizmayı ve iştahı düzenlemede özellikle şeker tüketimini azaltmada rol oynadığı bilinen hormonun etanol alımını yüzde 50'ye kadar azalttığı görüldü.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Kyle Flippo, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olmakla birlikte FGF21'in alkolizm için gelecekte bir tedavi yöntemi olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, bu araştırmanın bir gün sınırlı tedavi seçeneklerine sahip alkol bağımlıları için potansiyel bir tedavi seçeneği sunabileceğini umuyor.

Anahtar Kelimeler:

hormon tedavisi alkol bagimliligi icki kullanimi etanol

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