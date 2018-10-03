Araştırma: İşlenmiş et tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riski artabilir

BBC'nin haberinde, bir milyondan fazla kadınla ilgili verileri içeren 15 araştırmanın sonuçları üzerinde yapılan incelemenin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işlenmiş gıdalar ile kanser arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bulgularını destekler nitelikte olduğu ifade edildi.
İnceleme, yüksek miktarda işlenmiş et tüketen kadınların meme kanserine yakalanma ihtimalinin, çok az yiyenlere kıyasla yüzde 9 arttığını gösterdi.
Uzmanlar, incelenen 15 araştırmada yüksek miktarda tüketim tanımlarının değişiklik gösterdiğine işaret ederken, İngiltere'de yapılan araştırmalarda yüksek miktarın günde 9 gramdan fazla olarak belirlendiği kaydedildi.
Çalışmanın ayrıntıları "International Journal of Cancer" dergisinde yayımlandı.
Kanser ile işlenmiş et arasındaki ilişkinin kanser ile kırmızı et arasında gözlemlenmediğine de işaret edildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/10-06/10
|3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu – Multidisipliner Yaklaşım
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|02/10-06/10
|54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
|PSİKİYATRİ
|İZMİ
|03/10-07/10
|28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA