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Araştırma: Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltı çoğu zaman günün en önemli öğünü olarak anılır. Yapılan bir araştırmaya göre ise kahvaltı öğünü hayatınızı bile kurtarabilir.
Araştırma: Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
29 Nisan 2019 - BBC
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Bu hafta içinde Amerikan Kalp Hastalıkları Fakültesi (American College of Cardiology) tarafından açıklanan bir araştırmada, kahvaltıyı atlamanın kalp ve damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini artırdığı belirtildi.

Ancak araştırmaya karşı çıkanlar da var.

Farklı Amerikan üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı deneyde, 1974-1988 yılları arasında 40-75 yaş arası 6.550 yetişkin incelendi.

Katılımcılara hangi sıklıkla kahvaltı ettikleri soruldu.

Yüzde 5'i hiç kahvaltı etmediklerini, yüzde 11'i arada sırada kahvaltı yaptıklarını, yüzde 25'i ise geç kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Araştırmacılar daha sonra 2011 yılına kadar ölüm kayıtlarını inceledi. Hayatını kaybeden 2.318 katılımcının kahvaltı alışkanlıkları ile ölüm oranı arasındaki ilişki ele alındı.

Sigara ve obezite gibi riskler göz önüne alındığında bile, kahvaltı öğününü atlayanların herhangi bir sebepten hayatını kaybetmesi riski yüzde 19 artarken kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybetmesi riskinin yüzde 87 yükseldiği görüldü.

'Araştırma kesin sonuç değil'
Kahvaltıyı atlamanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinirken bilim insanları aradaki ilişkinin tam olarak ne olduğunu halen araştırıyor.

ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan bu araştırmaya ise eleştiriler yöneltilmiş vaziyette.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından araştırmayla ilgili olarak yayımlanan bir değerlendirmede, araştırmanın kahvaltı yememe ve kalp hastalığından hayatını kaybetme riskinin direkt olarak ilişkili olduğunu ispat edemediği belirtildi.

Araştırmada kahvaltı yapmayanların eskiden sigara içtiği, alkol tükettiği, fiziksel olarak aktif olmadığı, besin değerleri yüksek bir diyet yapmadığı ve sosyoekonomik durumlarının daha düşük olduğu vurgulanarak bu faktörlerin kalp hastalığı riskini artırdığı belirtildi.

Aynı zamanda araştırmaya katılanların hangi koşullarda, hangi zaman diliminde ve hangi besinlerle kahvaltı yaptığı gibi kahvaltı alışkanlıklarına yönelik detayların da yer almadığı aktarıldı.

Ancak Iowa Üniversitesi epidemiyoloji bölümünden makalenin baş araştırmacılarından Dr. Wei Bao ulaştıkları bulguların arkasında duruyor.

Bao, kahvaltıyı atlamanın diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterole yol açtığının birçok araştırma tarafından ortaya konduğunu vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kalp ve damar hastalıkları, 2016 yılında 15,3 milyon hayatını kaybeden kişi ile dünyada ölüm sebeplerinin başında.

Anahtar Kelimeler:

kahvalti amerikan kalp hastaliklari fakultesi

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