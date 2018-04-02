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Araştırma: Kahve koroner arterde kalsiyum birikimini engelliyor
Yüksek oranda kahve tüketiminin atardamarlarda kalsiyum birikimini engelleyerek kan dolaşımını hızlandırdığı tespit edildi.
Araştırma: Kahve koroner arterde kalsiyum birikimini engelliyor
02 Nisan 2018 -
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The Telegraph'ın haberine göre, Sao Paulo Üniversitesinden bilim insanları, neredeyse tamamı kahve içen 4 bin 400 katılımcının beslenme programlarını ve Koroner Atardamar Kalsiyum (CAC) değerlerini inceledi.

Daha fazla kahve içenlerin CAC değerlerinin daha düşük olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun koroner atardamarlarda daha az kalsiyum birikimi ve daha iyi kan dolaşımı anlamına geldiğini vurguladı.

Bilim adamları, diğer yandan kahve tüketiminin günde 3 bardakla sınırlanması gerektiğini, bunun hem CAC değerlerini düşük kalmasını sağlayacağını, hem de aşırı kahve tüketiminin getireceği zararları önleyeceği uyarısında bulundu.

Araştırma, American Heart Association dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

kardiyoloji kahve koroner arter kalsiyum

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
02.04.2018 12:39:28
Daimi Muhalefet Partisi'nden birisi olarak, kafeinli reklam kokan bu yazıya cevaben diyorum ki : kahve kalp ritmini bozabiliyor, tansiyonu yükseltebiliyor, migren ataklarını tetikleyebiliyor, kemik erimesi riskini artırabiliyor, uyku bozukluğu yapabiliyor diyorum. Kefir, ayran , madensuyu, taze meyve hep bir numara.
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