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Araştırma: Kilo vermek ve egzersiz yapmak tip 2 diyabet riskini düşürüyor
Birkaç kilo vermenin ve 2 yıl boyunca egzersiz yapmanın, tip 2 diyabet riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi.
Araştırma: Kilo vermek ve egzersiz yapmak tip 2 diyabet riskini düşürüyor
11 Kasım 2020 17:32 -
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ANKARA-Diabetes Times sitesinin haberine göre, Norfolk Diyabet Önleme Çalışması'nın yürüttüğü araştırmanın bulguları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı. 

Araştırma çerçevesinde diyabete yol açabilecek düşük glikoz toleransına sahip binden fazla kişi 8 yıl boyunca izlendi. 

Uzmanlar, bu süre içinde 2 ya da 3 kilo vererek ve 2 yıl süresince fiziksel aktivitesini artırarak hayatlarında makul değişiklikler yapanlarda tip 2 diyabet riskinin yüzde 40 ila 47 düştüğünü gözlemledi. 

Profesör Mike Sampson, çalışmayla tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli bir etkiyi ortaya koyduklarını vurguladı. 

Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre 2019'da dünyada 463 milyon yetişkin diyabetle mücadele ediyordu. Bu sayının 2045'te 700 milyona çıkması öngörülüyor. 

Anahtar Kelimeler:

diyabet egzersiz

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