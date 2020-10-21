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Araştırma: Konuşmak Covid-19 yayılımında önemli bir rol oynuyor
Yeni bir araştırmaya göre, konuşmanın neden olduğu yeni tip koronavirüs damlacıkları 8 ila 14 dakika arasında havada kalabiliyor.
Araştırma: Konuşmak Covid-19 yayılımında önemli bir rol oynuyor
21 Ekim 2020 10:23 -
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MEDİMAGAZİN-Araştırmalar, insanların konuşarak yeni tip koronavirüsün yayılımına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-2’nin asemptomatik taşıyıcıları tarafından üretilen konuşma damlacıklarının, giderek olası bir hastalık bulaşma şekli haline geldiğini savunuyor.

“Son derece hassas lazer ışığı gözlemleri doğrultusunda, yüksek sesli konuşmanın saniyede binlerce oral sıvı damlası üretebileceğini söyleyebiliriz.”

Yüksek sesle konuşmak Covid-19 yayılma riskini artırıyor

Bilim insanları, koronavirüs gibi solunum yolu virüslerinin öksürme veya hapşırma yoluyla üretilen damlacıklar yoluyla bulaşabilme potansiyelinin uzun zamandır bilinmesine rağmen, normal konuşmanın binlerce oral sıvı damlası üretmesinin daha az bilindiğini belirtti. Çalışmalarda, asemptomatik olanlar dahil, Covid-19 pozitif hastaların oral sıvılarında yüksek viral SARS-CoV-2 yükleri tespit edildi.

Wuhan Üniversitesi Viroloji Laboratuvarı profesörü Ke Lan liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından yayınlanan başka bir çalışmaya göre, bazı kamusal alanlar SARS-CoV-2 yayılımında diğer alanlara kıyasla daha etkili bir rol oynuyor.

Uzmanlar, özellikle nemin fazla olduğu yerlerde yoğun trafik alanlarından kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Araştırmacılar ayrıca, özellikle hastane banyolarında ve doktorların kullandığı soyunma odalarında daha fazla SARS-CoV-2 tespit edildiğini belirtiyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümünde proseför olan Jeffrey Harris, metro istasyonlarındaki turnike girişlerinin de SARS-CoV-2 yayılımında kritik olduğunu söyledi.

Uzmanlar, kapalı ortamların çok iyi havalandırılması ve tuvalet – banyo gibi ortamların sık sık dezenfekte edilmesi gerektiğinin devamlı altını çiziyor.

 

Anahtar Kelimeler:

sars-cov-2 konusmak yayilim viroloji

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.10.2020 11:44:51
Gene atalarımız haklı çıktı : Söz gümüşse sükut altındır
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