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Araştırma: Koronavirüs 2'ye bölündü, biri agresif ve hızlı yayılıyor
Çin’de yapılan bir araştırmada koronavirüsün iki farklı virüse bölündüğü, L ve S diye adlandırılan koronavirüslerden birisinin daha agresif ve hızlı yayıldığını diğerinin daha az bulaşıcı olduğunu açıklandı
Araştırma: Koronavirüs 2'ye bölündü, biri agresif ve hızlı yayılıyor
05 Mart 2020 - İHA
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PEKİN - Pekin Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi ile Pasteur Enstitüsü uzmanları, korona virüsün iki farklı virüse bölündüğünü keşfetti. Bilim adamları iki yeni koronavirüsü “L” ve "S" türleri olarak adlandırdı.

İlk olarak ortaya çıkan ve "S tipi" olarak adlandırılan koronavirüs daha hafif ve daha az bulaşıcı olarak kabul ediliyor. Daha sonra ortaya çıkan “L tipi’ koronavirüs ise daha hızla yayılıyor ve şu anda vak'aların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

Araştırmacılar, “L tipi”nin yaygınlaşma hızının Ocak ayının başından itibaren azaldığını belirtirken Wuhan'daki ilk bulaşmadan sonra diğer yerlerde L tipinin S tipine kıyasla neden azaldığı sorusuna yanıt arıyor. Bunun nedeni olarak ise Ocak 2020'den beri, Çin hükumetinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde virüsü kontrol altına alma çabaları gösteriliyor.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus l tip

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