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Araştırma: Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün
Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi
Araştırma: Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün
10 Şubat 2020 - AA
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ANKARA - Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, koronavirüs tespit edilen bin 99 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi. 

Hastaların sadece 13'ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Vuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, koronavirüsün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü.

Ayrıntıları medRvix'te yayımlanan çalışmada, ortalama kuluçka süresinin de 3 gün olduğu tespit edildi. Başka bir araştırmada, bu süre 5 gün olarak belirlenmişti. 

Uzmanlar, hastalardan yalnızca yüzde 43,8'inde ilk belirti olarak ateş görüldüğünü, yüzde 90'ının hastaneye kaldırılmalarının ardından ateşlendiğini, dörtte birinin altta yatan bir sağlık sorunu olduğunu bildirdi. 

Hastaneye kaldırılma sürecinde en yaygın komplikasyonun yüzde 79,1 ile zatürre, yüzde 3,37 ile akut solunum yetersizliği olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kulucka

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