Araştırma: Lopinavir-ritonavir Covid-19 için etkili bir tedavi yöntemi değil

MEDİMAGAZİN-Recovery Merkezi Koordinasyon Ofisi, Oxford, Birleşik Krallık’tan Dr. Peter W. Horby ve meslektaşları, hastanede tedavi altında olan 5 bin 40 Covid-19 hastasını analiz etti. Ekip, hastalardan bin 616’sına lopinavir – ritonavir tedavisi; 3 bin 424’üne ise normal Covid-19 tedavi standartlarını uyguladı.

The Lancet’teki rapora göre, lopinavir – ritonavir tedavisi alan hastalarla diğer grup arasındaki mortalite oranlarında önemli bir fark görülmedi.

Ek olarak, taburcu oluncaya kadar geçen süre, 28 gün içinde taburcu olma olasılığı veya invaziv mekanik ventilasyon veya önceden belirlenmiş kompozit sekonder sonuca ilerleyen hasta sayısı açısından da herhangi bir fark gözlemlenmedi.

Sonuç olarak yazarlar, bu randomize çalışmanın sonuçlarının, lopinavir – ritonavirin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalar için etkili bir tedavi olmadığını gösterdiğini vurguladı.