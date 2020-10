Araştırma: Maske karbondioksit zehirlenmesine yol açmıyor

MEDİMAGAZİN-Covid-19 salgını sırasında, her gün kullandığımız yüz maskelerinin kişinin sağlığını riske atabileceğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yeni araştırma bulguları ise yüz maskelerinin karbondioksidi hapsederek zehirlenmeye yol açtığına dair iddialarla çelişiyor. Fakat Annals of the American Thoracic Society’de yayınlanan çalışma bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Michael Campos ve diğer meslektaşları, gaz değişimi ile ilgili sorunlarla ilgili olarak, hem sağlıklı bireylerin hem de KOAH hastalarının oksijen ve karbondioksit seviyelerini inceledi. Dr. Campos, bazı insanların maske kullanırken hissettiği nefes darlığı hissinin gaz değişimindeki etkilerle ilgili olmadığını söyledi. Campos, bu hissin muhtemel nedeninin hava akışının kısıtlanmasından dolayı olabileceğini sözlerine ekledi.

Yazarlar çalışmanın, cerrahi maskelerin rutin koşullar altında gaz değişimindeki ilgili fizyolojik değişiklikler üzerindeki sıfır etkisine dair net bir bulgu sunduğunu belirtti. Yazarlar son olarak, halk sağlığını iyileştirdiği kanıtlanmış olan maske kullanma uygulamasının güvenlik endişelerine yol açmaması gerektiği konusunda halkı bilgilendirmenin son derece önemli olduğunun altını çizdi.