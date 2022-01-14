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Araştırma: Maske takmak sizi karşı cins için daha çekici yapıyor
Yeni bir araştırma, yüz maskesi takmanın hem erkekleri hem de kadınları daha çekici kıldığını ortaya koydu.
Araştırma: Maske takmak sizi karşı cins için daha çekici yapıyor
14 Ocak 2022 15:18 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Daha önceleri sadece ameliyathanelerde kullanılan yüz maskeleri, küresel Covid pandemisiyle birlikte daha yaygın hale geldi.

Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, maskelerin hem erkekleri hem de kadınları daha çekici kıldığını iddia ediyor.

Şubat 2021’de başlayan çalışmada 43 kadından erkeklerin görüntülerini çekiciliğe göre derecelendirmeleri istendi. 

Çalışmada hem mavi tıbbi maske hem de düz kumaş maske kullanıldı ve katılımcılar cerrahi maske takan yüzlerin en çekici olduğunu söylediler.

Araştırmayı yapan  Dr Michael Lewis Daily Mail’e araştırmayla ilgili “Çalışmamız, tıbbi maskelerle yüz kapatıldığında yüzlerin en çekici kabul edildiğini gösteriyor. Bunun nedeni, mavi maske takan sağlık çalışanlarına alışmış olmamız ve şimdi bunları bakım veya tıp mesleğindeki insanlarla ilişkilendirmemiz olabilir. Kendimizi savunmasız hissettiğimiz bir zamanda, tıbbi maske takmayı güven verici bulabilir ve böylece kullanıcıya karşı daha olumlu hissedebiliriz.’ dedi.

Lewis, yüz maskelerinin, katılımcıların dikkatini gözlere yönelttiği için insanları daha çekici hale getirmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. 

Çalışmanın sonuçları Cognitive Research: Principles and Impplications dergisinde yayınlandı. Erkeklerden kadınların çekiciliğini değerlendirmelerini isteyen ikinci bir çalışmanın sonuçları henüz açıklanmadı, ancak Dr Lewis sonuçların benzer olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:

maske takmak cekicilik karsi cins yuz maskesi

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