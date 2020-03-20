Araştırma: Maymunlar Kovid-19 ile ikinci kez enfekte olmuyor!

MEDİMAGAZİN-Çin, Japonya ve Güney Kore'de testi pozitif gelen, iyileşerek taburcu edilen ve sonra yeniden testi pozitif saptanan vakalar olmuştu.

Ancak daha önce Live Science'da virüsün iyileşmeden sonra da vücutta haftalarca kalmaya devam ettiği ve testin pozitif çıkmasına bunun yol açtığı yazılmıştı.

Henüz insanların SARS-CoV-2'ye immün yanıtını ve hayat boyu bağışıklık sağlanıp sağlanmadığını net olarak bilmiyoruz.

Maymunlar üzerinde yapılan bu küçük çalışma, sorularımızın cevapları için başlangıç olabilir.

14 Mart'ta MedRxiv'de sunulan çalışmaya ikisi virüs ile iki kez karşılaşan dört rhesus macaques maymunu dahil edildi. Dört maymun da SARS-CoV-2'nin yol açtığı Kovid-19 hastalığına duyarlı olup insanlara benzer belirtiler verip antikor oluşturdu.

Çin Tıp Bilimleri Akademisi'nde Laboratuar Hayvan Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Chuan Qin, "Çalışmamızda enfekte maymunların ürettiği antikorlar, maymunları virüs ile tekrar karşılaştıklarında koruyabiliyor." dedi.



MAYMUN İMMÜNİTESİ

Araştırma ekibi, dört yetişkin maymunun boğazına SARS-CoV-2 virüsü bırakıp semptom ve vital bulgularını takip etti. Hayvanların burun, boğaz ve anüslerinden alınan sürüntülerde vücutta virüsün dağılımını değerlendirdi. Ayrıca bir maymuna yedinci gün ötenazi yapılarak alınan doku örneklerinde organlardaki viral yük ölçüldü.

Maymunların akciğer grafileri, kanlarında antikor mevcudiyeti incelendi.



Dr. Chuan, maymunların insanlara benzer virüs enfeksiyonu ve patolojisine sahip olduğunu ancak insanlar gibi ağır hastalık ya da ölüm gerçekleşmediğini ifade etti.

Maymunlarda enfeksiyonu takiben bir hafta boyunca iştahta azalma, solunum sayısı artışı, hafif-orta pnömoni gözlendi.

Enfeksiyonun üçüncü gününde burun ve boğazda viral konsantrasyon peak yaptıktan sonra azaldı ve 14.günden itibaren saptanamayacak kadar düştü.

Kan örnekleri gösterdi ki, maymunlar SARS-CoV-2 ile enfekte olduktan çok kısa süre sonra antikor üretimine başlıyor ve 14.günden itibaren anlamlı konsantrasyonlara ulaşıyor; enfeksiyonun 21. ve 28. günlerinde kanda yüksek kalıyor.

Virüs testi negatifleşen, semptomları kaybolan, vitalleri ve grafi bulguları düzelen maymunlar tamamen iyileşmiş kabul edildi. Bu haldeyken virüse yeniden maruz bırakılan maymunların sürüntülerinde virüs konsantrasyonu saptanacak düzeyde değildi ve 14 gün boyunca temiz kaldı. Yeniden aynı dozda virüse maruz bırakılan iki maymundan birinden doku örnekleri alındı ve doku hasarı ya da artmış viral yük bulunamadı.

Bunlar, koronavirüsün vücutta hayat boyu kalmadığını düşündürüyor.



BU SONUÇLARIN İNSANLARDAKİ KARŞILIĞI NEDİR?

Maymunların aşı ve tedavi gelişiminde kullanılabileceği anlaşıldı.

Çalışmanın en önemli limiti ise kısa sürede gerçekleştirilmiş olması; maymunlar iyileştikten çok kısa bir süre sonra virüsle yeniden karşılaştırıldı.

Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Dean Winslow'un yaptığı açıklamaya göre bu çalışma virüse karşı immün yanıtı değerlendirmede ilk önemli adım olup daha çok sayıda primat ile ve yeniden maruziyet daha uzun süre yapılarak tekrarlanmalı.

Dr. Winslow buna ek olarak, farklı antikorlar virüsün farklı bölgelerine tutunabildiği için enfekte bir hayvandan günlük numune alınıp zaman içinde antikor sayısı ve çeşitliliğinin çalışılması, antikorların hedef aldığı viral yapıların bulunmasının değerli olacağını belirtti.



Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü





