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Araştırma: Medeni durum ile demans arasında bağlantı olabilir
Boşanan kişilerin demans (bunama) hastalığına yakalanma riskinin evli kişilerden iki kat fazla olabileceği bildirildi.
Araştırma: Medeni durum ile demans arasında bağlantı olabilir
29 Ağustos 2019 - AA
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"Science Daily"nin haberine göre, medeni halleri farklı 15 binden fazla kişinin bilişsel işlevlerini inceleyen Michigan Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, evli kişilerde yaşlandıkça demans görülme olasılığının düşük olduğunu tespit etti. 

Araştırmacılar, 2000-2014 yılları arasında yürütülen Sağlık ve Emeklilik Çalışması çerçevesinde elde edilen verileri değerlendirdi.

2000 yılında, yaşları 52 ve üstü olan 15 binden fazla katılımcının bilişsel işlevleri her iki yılda bir yüz yüze ya da telefonla görüşülerek ölçüldü.

Katılımcıların, evli, boşanmış ya da ayrılmış, dul, hiç evlenmemiş ve birlikte yaşayan çiftler şeklinde gruplara ayrıldığı çalışmada sonuçlar, boşananların, süreç içerisinde demansa yakalanma ihtimalinin evlilerden yaklaşık iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, ayrıca, "farklı ekonomik kaynakların", boşanmış, dul ve hiç evlenmemiş katılımcılar arasında kısmen daha yüksek demans riski oluşturduğuna işaret etti.

Çalışmada, sağlıkla ilgili faktörlerin ise boşanmış ve evli katılımcıların demans olasılığını çok az etkilediği kaydedildi. 

Çalışma, "The Journals of Gerontology: Series B" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

michigan eyalet universitesi

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