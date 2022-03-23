Araştırma: Meniküs yırtıklarına ameliyatsız tedavi umut olabilir

MEDİMAGAZİN - Son birkaç yılda, menisküs yırtığı olan hastaların ameliyat olmadan iyileşebileceğini gösteren çalışmalarda artış yaşandı. Son zamanlarda yürütülen bu çalışmalar, yırtığın kaybolmayacağını ancak fizik tedavi ve zaman kombinasyonu ile beraber diz iltihabının sakinleşmesini sağlayarak yırtığın ağrıya neden olmasını önleyebileceğini gösterdi.

18-40 yaş arasında 121 hasta ile yürütüldü

Güney Danimarka Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18-40 yaşları arasındaki yedi Danimarka hastanesinden MRG ile tanımlanmış menisküs yırtıkları olan 121 hastayı kaydettiler. Daha sonra rastgele, cerrahiye veya 12 haftalık denetimli egzersiz terapisi ve eğitim programına atandılar. Ameliyat ya kısmi menisektomi ya da menisküs onarımını içeriyordu. Araştırmacılar, kayıttan 12 ay sonrasına kadar ağrı, semptomlar ve fonksiyonel skorlar hakkında veri topladı.

Ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi arasında anlamlı bir fark bulunmadı

Odense'deki Güney Danimarka Üniversitesi'nde egzersiz ve insan sağlığı alanında profesör olan ve çalışmanın başyazarı olan Søren Thorgaard Skou, iki tedavi grubunda da benzer gelişmeler bulundu. Tedavi amaçlı analiz, 1 yılda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi.

Skou, "Bu, klinisyenler ile paylaşılan karar verme sürecinde hastaların her iki tedavi de güvenle seçebileceklerini ve iyileşmeyi bekleyebileceklerini vurguladığı için bu uygulama değişiyor" dedi. Skou, bunun menisküs yırtıkları olan daha genç hastaların tedavi edilmesinde bir paradigma değişikliği olabileceğini anlıyor.” dedi.

"Ufuk açıcı bir çalışma"

Cleveland Clinic'teki Spor Tıbbı Klinik Operasyonlar direktörü Lutul Farrow, çalışmayı "ufuk açıcı" olarak nitelendirdi.

"Bu çalışmayı okurken akılda tutulması gereken anahtar, egzersiz ve eğitimin akut cerrahi tedaviden üstün olmadığıdır. Daha ziyade cerrahi olmayan yolu takip etmek isteyen hastalar için bir tedavi seçeneğidir” dedi. Farrow, çalışmanın cerrahlara gençlerde menisküs yırtıklarının ameliyatlı ve ameliyatsız tedavisi konusunda hastalara danışmanlık yapmalarına yardımcı olabilecek veriler sağladığına inanıyor.

Ameliyatsız tedavi kısa sürede işe dönme avantajı sağlıyor

Bir hastanın kararındaki en büyük faktör, ameliyatsız tedavide yer alan zaman çizelgesi olabilir. Hastanın yaşam tarzına bağlı olarak sonuç için 12 hafta beklemek mümkün olmayabilir. Farrow, "Hastalarımın çoğuna, hastaların %90'ının oldukça iyi durumda olduğunu ve ameliyattan 4-6 hafta sonra spor/yoğun aktivitelere geri döndüğü görüşünü bildiriyorum" dedi. "Bu, bir sporcu veya işçi gibi mümkün olan en kısa sürede işe geri dönmesi gereken kişi için kritik olabilir."

Yeni çalışma menisektomiden kaçınmanın eklem koruyucu olup olmadığı sorusunu yanıtlayacak

Farrow, "Pek çoğumuz, dizin doğal seyrinin değişmeyeceğine inanarak, kısmi menisektominin menisküsün yalnızca koruma sağlamayan ve işlevsel olmayan kısmını çıkardığını hastalara bildiriyoruz." dedi. Menisküsün bir kısmının, yırtılsa bile çıkarılmasının eklem içindeki boşluğun daralmasına yol açabileceğine dair kanıtlara işaret ediyor. Bu hasta popülasyonunda yapılacak yeni bir çalışma çalışma menisektomiden tamamen kaçınmanın eklem koruyucu olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya yardımcı olacak.

Skou bunun önemli bir soru olduğunu kabul etti ve grubunun bunu araştırdığını kaydetti. "Başlangıçta ameliyat geçiren ve egzersiz ve eğitim alan hastalar arasında 2 yılda MRG'deki değişiklikleri karşılaştırıyoruz. Bu, iki tedavinin diz durumundaki kötüleşme ve osteoartrit riskini ilk kez karşılaştırmamızı sağlayacaktır. Bu çalışmanın 2023'ün başlarında çıkması bekleniyor."