Araştırma: Metotreksat alan hastalarda Biontech aşısı daha az antikor oluşturuyor

MEDİMAGAZİN-Yakın zamanda Annals of the Rheumatic Diseases'de yayınlanan çalışma, hastalıklarla savaşmak ve iyileşmeyi sağlamak için kullanılan bağışıklık sisteminin anormal şekilde tetiklenmesiyle ortaya çıkan rahatsızlıkları ele aldı.

NYU Grossman Tıp Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yönetilen yeni çalışma, özellikle metotreksat hastaların aşı tarafından her hastada üretilen antikorlara bakarak ölçtükleri Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 aşısına verdiği tepkilere baktı.

Araştırmacılar, metotreksat alan romatoid artrit hastalarının mevsimsel grip aşılarına daha az yanıt verdiğini biliyorlar. mRNA aşıları, bu yaygın bağışıklık bozukluklarına sahip hastaların daha önce görmediği yeni bir etki mekanizması kullandığından, araştırmacılar bu hastaların ne kadar iyi korunduğunu belirlemek istediler.

Araştırmada sağlıklı insanları ve romatoid artrit, psoriatik artrit ve sedef hastalığı dahil olmak üzere yaygın bağışıklık aracılı bozukluklar için tedavi edilen hastaları kaydetti. Çalışma katılımcıları iki doz Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 aşısı aldı. Araştırmacılar, aşıyı aldıktan sonra hastaların ürettiği antikor miktarını belirlemek için kan örneklerini analiz etti .

Çalışma gruplarında inflamasyonu kontrol etmek için metotreksat dışında ilaç kullanan sağlıklı deneklerin ve hastaların yüzde 90'ından fazlasının güçlü antikor tepkileri oluşturduğunu buldular . Metotreksat alan immün aracılı inflamatuar bozuklukları olan hastalar, vakaların sadece yüzde 62'sinde yeterli bir yanıt elde etti. Benzer şekilde, metotreksat dışında antienflamatuvar ilaçlar alan sağlıklı hastalar ve yaygın bağışıklık bozukluğu olan kişilerde CD8 T hücreleri üretilirken, metotreksat alan hastalarda aşılamadan sonra CD8 T hücre aktivasyonunda bir artış görülmedi.