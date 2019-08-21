Araştırma: Nikotinsiz bile olsa elektronik sigaranın tek bir nefesi damarlara zarar veriyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığı anlaşıldı.
Pensilvanya Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nde yapılan deneylerde sigara kullanmayan, sağlıklı 31 yetişkine elektronik sigara içirildi.
MR kontrollerinde elektronik sigaradan çekilen tek bir nefesin bile damarları daralttığı saptandı.
Tek nefeslik duman, bacaktaki uyluk atardamarının iç yapısını hasara uğratıp, kan akışını yavaşlatıyor.
Düzenli olarak elektronik sigara kullananlarda bu hasar kalıcı olabiliyor, ayrıca kalp-damar hastalıklarını tetikliyor.
Araştırmacılar, hangi kimyasalın damar yapısını bozduğunu ise henüz belirleyemedi.
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|20. Ulusal Anatomi Kongresi
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|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
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|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
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|12/09-15/09
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