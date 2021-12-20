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Araştırma: Orta yaşlı erkeklerin ameliyattan sonra ölme olasılığı kadınlara göre daha yüksek
Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşlı erkeklerin ameliyat sonrası ölme olasılığı orta yaşlı kadınlara göre %50 daha fazla.
Araştırma: Orta yaşlı erkeklerin ameliyattan sonra ölme olasılığı kadınlara göre daha yüksek
20 Aralık 2021 16:27 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Derneği'nin (ESAIC) bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen yıllık toplantısı Euroanesthesia'da sunulan yeni araştırmaya göre, orta yaşlı erkeklerin ameliyat sonrası ölme olasılığı orta yaşlı kadınlara göre %50 daha fazla. Önde gelen bir Alman hastanesinde 100.000'den fazla kalp hastası olmayan hasta üzerinde yapılan araştırma, 40'lı ve 50'li yaşlardaki erkeklerin yanı sıra 60'lı ve 70'li yaşlardaki erkeklerde ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu buldu.

Almanya'nın Münih kentindeki Münih Teknik Üniversitesi'ndeki Dr Dimislav Andonov ve meslektaşları, Ocak 2014 ile Mart 2020 arasında üniversite hastanesinde kalp dışı cerrahi geçiren 107 bin 471 hastayla ilgili verileri analiz etti.

Prosedürler, kalça protezleri ve kanser cerrahisi gibi çok çeşitli elektif ameliyatları ve akut apandisit gibi acil ameliyatları veacil travma ameliyatlarını içeriyordu.

Anestezi altında tanı prosedürleri, elektrokonvülsif tedavi ve ameliyattan önce yoğun bakımda bulunan hastalar gibi ayaktan ve gündüz vakaları hariç tutuldu.

Hastaların yaş ortalaması 53.8 idi ve yarısından biraz fazlası (%54.1) erkekti.

40 yaşın altındakilerde cinsiyet ile yoğun bakıma yatış, solunum cihazına bağlanma ihtiyacı veya hastaneden taburcu edilmeden önce ölüm arasında da bir bağlantı yoktu.

Ancak 41-80 yaş grubundaki erkeklerin aynı yaştaki kadınlara göre yoğun bakım ünitesine kabul edilmeleri, ventilasyona ihtiyaç duymaları ve taburculuktan önce ölme olasılıkları daha yüksekti.

41-60 yaş arasındaki erkeklerin, aynı yaştaki kadınlara göre yoğun bakım ünitesine kabul edilme olasılığı %22, ventilasyona ihtiyaç duyma olasılığı %37 ve ölme olasılığı %54 daha fazlaydı.

61-80 yaşları arasındakilerin aynı yaştaki kadınlara göre yoğun bakıma kabul edilme olasılığı %20, ventilasyona ihtiyaç duyma olasılığı %31 ve ölme olasılığı %38 daha fazlaydı.

80 yaşından sonra erkeklerin yoğun bakıma kabul, ventilasyon ve ölüm riski aynı yaştaki kadınlarınkiyle aynı hale geldi.

Anahtar Kelimeler:

anesteziyoloji arastirma

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