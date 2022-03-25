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Araştırma ortaya koydu: Sağlıklı kolesterol Alzheimer riskini azaltıyor
Boston Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 35 yaşında sağlıklı bir kolesterol düzeyine sahip olmak, daha sonraki yıllarda Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.
Araştırma ortaya koydu: Sağlıklı kolesterol Alzheimer riskini azaltıyor
25 Mart 2022 11:50 - Sözcü
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Bilim insanlarının yaptığı araştırmada, genç yaşlarda takip edilen kolestrol seviyeleri ileri yaşlarda Alzheimer hastalığını tahmin etmek için kullanılabiliyor. 35 yaşlarında, HDL kolestrol (yüksek yoğunluklu lipoprotein) düzeylerinin ölçülmesi, hastalığın gelecekteki riskini doğru bir şekilde ortaya koyabilir.

Alzheimer’s & Dementia’da yayınlanan çalışma için bilim insanları, yaşamları boyunca izlenen ve kolesterol düzeyleri düzenli aralıklarla ölçülen yaklaşık 5.000 Amerikalı yetişkinin verilerini incelediler.

Alzheimer genç yaşta tespit edilebilir

HDL kolesterolü emer ve karaciğere geri taşır, oradan da vücuttan atılır ve kalp hastalığı ve felç riskinin azaltılmasına yardımcı olur. 

35 ila 50 yaş arasındaki çalışma katılımcılarında ortalama HDL kolesterol seviyesi 51 mg idi. HDL’de 15 mg’lık bir artışın Alzheimer riskini yüzde 15 oranında azalttığı bulundu. İnsanlar orta yaşa girdikçe bu bağlantı daha da güçlendi ve 51 ile 60 yaş arasındaki her 15 mg HDL artışı yüzde 18’lik bir azalmayla ilişkilendirildi.

Kalp hastalığı ve felç riskini artıran LDL kolestrol (düşük yoğunluklu lipoprotein) düzeyleri ile Alzheimer hastalığı arasında ise hiçbir bağlantı bulunamadı.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Xiaoling Zhang yaptığı açıklamada, “Bu bulgular, Alzheimer hastaları için güçlü bir risk faktörü olarak bildirilmeyen HDL de dahil olmak üzere kardiyovasküler risk faktörlerinin, 35 yaşından itibaren başlayarak gelecekteki hastalık risklerine katkıda bulunduğunu ilk kez gösteriyor” dedi.

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