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Araştırma: 'Oruç tutmak karaciğer ve çizgili kasları olumlu etkiliyor'
Oruç tutmanın, karaciğer ve çizgili kasları olumlu yönde etkilediği tespit edildi
Araştırma: 'Oruç tutmak karaciğer ve çizgili kasları olumlu etkiliyor'
16 Ocak 2019 - AA
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Science Daily'nin haberine göre, California Üniversitesi'nden araştırmacılar, oruç tutmanın, karaciğerin ve çizgili kasların, yeniden yapılanma ve yaşlanmaya bağlı rahatsızlıklara karşı kendilerini korumaya almalarına imkan sağlayan bir gün içerisindeki biyolojik döngülerini olumlu etkilediğini ortaya koydu.

Çalışma çerçevesinde 24 saat süresince oruç tutturulan farelerin karaciğerleri ve çizgili kaslarında, hücresel açıdan iyileştirici düzenlemeye gidildiği gözlendi. 

Uzmanlar, orucun çizgili kaslarda karaciğerden iki kat daha fazla görülen bu etkisinin, nihayetinde daha sağlıklı olma ve yaşlılıkla bağlantılı hastalıklara karşı korunmayla sonuçlanabileceğini ifade etti.  

Çalışma ekibinin lideri Paolo Sassone-Corsi, "Başka bir deyişle oruç, esasında birçok hücresel tepkiyi programlayabiliyor. Dolayısıyla, hücresel işlevleri olumlu etkilemesi, sağlıklı kalınması ve yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korunulması açısından stratejik olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell Reports" dergisinde yayımlandı. 

Anahtar Kelimeler:

california universitesi paolo sassone-corsi cell reports

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People
2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
16.01.2019 17:10:33
Önce bu adamların ORUÇ tan kasıtları nedir ? Yayının California ‘dan gelmesi nedeniyle bizim bildiğimiz sahurlu iftarlı oruç olmadığını anladık da, tam olarak kriterlerinin verilmesi aydınlatıcı olacak. Burada yine oruç üzerinden bir sürü tartışmanın çıkacağı öngörüsü afaki olmayacaktır.
People
0
2) a.s (dr)
16.01.2019 16:59:49
Amerikalıların oruçtan anladığı su içerek sadece oral gıda almamak. Bu nedenle tam olarak oruç mu kastediliyor acaba?
People
0
3) A (İ)
16.01.2019 16:58:24
Kerim Rabbimin her emri sayısız hikmetle doludur.
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