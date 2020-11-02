Araştırma: Pandemi sürecinde sağlık çalışanları da aileleri de yüksek risk altında   

MEDİMAGAZİN-Özellikle pandeminin başlarında, sağlık çalışanları genellikle uygun eğitim veya yeterli kişisel koruyucu ekipman (KKE) olmadığından şüpheli veya doğrulanmış Covid-19 hastaları ile sık sık bir araya geldi. Bu durum ise sağlık çalışanları için artan riske katkıda bulundu.

Geniş tabanlı bir kohort çalışmasında araştırmacılar, hastayla yüz yüze olan ve olmayan sağlık çalışanları, hane halkı üyeleri ve genel popülasyon arasında Covid-19 ile ilgili hastaneye yatış riskini karşılaştırdı.

Çalışmaya göre, enfekte hastalarda yakın temasta olan sağlık çalışanlarının olmayanlara göre hastaneye yatırılma olasılığı 3 kat daha yüksek. Aynı zamanda, sağlık çalışanlarının hane halkı üyeleri arasındaki risk de ikiye katlandı.

Raporda, çoğu sağlık çalışanı için risklerin arttığı yazıyor. Çalışmada, sağlık çalışanları için en büyük riskin kendi meslektaşları veya viral yüklerin yüksek olduğu, enfeksiyonların erken evrelerinde olan hastalar olabileceği belirtiliyor.

Shah ve meslektaşlarının çalışması da dahil olmak üzere, bugüne kadar yapılan çoğu çalışma pandeminin erken aşamalarında sağlık çalışanları için riskleri değerlendirdi. O zamandan bu zamana kaydedilen gelişmelere bakıldığında, sağlık çalışanları için risklerin azaldığı gözlemlense de uzmanlar daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, toplumların Dünya Sağlık Örgütü’nün düşük ve orta gelirli ülkeler için yeterli kişisel koruyucu ekipman tedariği ve Covid-19 test çabalarını desteklemesi gerektiğini düşünüyor. Uzmanlar ek olarak, etkili bir aşı çıktığında bu aşının her kesime adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunsa da, sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.