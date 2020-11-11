Araştırma: Pandemide hastane destek personelleri doktor ve hemşirelerden daha fazla etkilendi

MEDİMAGAZİN-ABD’li araştırmacılar, New Jersey’deki bir hastanede yaklaşık 4 bin çalışanı ve klinisyeni test etti. Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan çalışmanın bulgularına göre, test edilen 13 çalışan Covid-19 hastasıydı; 374’ü ise vücudunda virüs antikorları taşıyordu.

Çalışmadaki ilginç bir detay ise hastane destek personelinin doktorlara ve hemşirelere kıyasla Covid-19 test sonucunun pozitif çıkma olasılığının daha yüksek olmasıydı.

Çalışmada, flebotomistlerin yaklaşık yüzde 24’ü pozitif test sonucuna sahipken; temizlik personelinin yaklaşık yüzde 17’si pozitif, yemekhane çalışanlarının yüzde 17’si pozitif ve destek personellerinin yüzde 14’ü pozitif çıktı. Doktorların ise yalnızca yüzde 7’si ve hemşirelerin de yüzde 9’u virüs kaptı.

Rutgers Üniversitesinde yardımcı doçent olan Daniel B. Horton, pandeminin erken evresinde hastanelerdeki destek personellerinin kişisel koruyucu ekipmana daha az erişime sahip olmasının bu bulguların nedenini açıklayabileceğini söyledi.

Son zamanlarda yayınlanan makalelerden bazıları da, sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 ile enfekte olma veya diğer popülasyonlara göre vücutlarında virüse ait antikor taşıma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.