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Araştırma: Preterm bebeklerde müzik, beyin gelişimini olumlu etkiliyor
İleri derecede preterm bebeklerde yapılan bir araştırmada, müziğin beyin gelişimini olumlu etkilediği görüldü
Araştırma: Preterm bebeklerde müzik, beyin gelişimini olumlu etkiliyor
29 Mayıs 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Pretermler gestasyon yaşlarına göre, ileri derecede preterm (24-31 hafta), orta derecede preterm (32-36 hafta), sınırda preterm (37.hafta) olarak da tanımlanabilir. 32. Haftadan önce bebeklerde önemli oranda beyin felci, görme, işitme ve bilişsel işlev bozuklukları gibi ciddi hastalıklar görülebiliyor. Bu bebekler doğumların ortalama yüzde 1’inde görülüyor.

İleri derecede preterm bu bebeklerin beyinlerinin yoğun bakım ortamına rağmen olabildiğince gelişmesine yardımcı olmak için, Cenevre Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi Hastaneleri , orijinal bir çözüm önerdi: Müzik 

Yayımlanan araştırmanın ilk sonuçları ise şaşırtıcı: tıbbi görüntüleme, bu müziği dinleyen prematüre bebeklerin sinir ağlarının ve özellikle birçok duyusal ve bilişsel işlevde yer alan sinir ağlarının çok daha iyi gelişmekte olduğunu ortaya koydu.

Kişisel özgü müzik konusunda uzman kişilerle çalışan araştırmacılar, bu bebeklerin en çok ‘hint yılan çıkarma flütü’ne tepki verdiğini gördü.

Projeye kayıtlı ilk çocuklar şimdi 6 yaşında. Araştırmacılar şimdi tam bilişsel ve sosyo-duygusal bir değerlendirme yapmak için genç hastalarıyla bir araya gelecek ve yaşamlarının ilk haftalarında ölçülen olumlu sonuçların sürdürülüp sürdürülmediğini gözlemleyecek.

Anahtar Kelimeler:

muzikoterapi preterm bebek beyin gelisimi bilissel fonksiyon

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