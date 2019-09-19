Araştırma: Prostat Kanseri teşhisinde PSA yanına yeni gelecek kan testi biyopsileri azaltabilir

MEDİMAGAZİN-Journal of Urology'de yayınlanan araştırmaya göre , yeni testin prostat spesifik antijen (PSA) sonuçlarıyla birleştirilmesi, yüzde 90'dan fazla kesin agresif prostat kanseri teşhisi sağlayabilir.

Çalışmanın yazarları “yeni testin prostat kanserini teşhis yönteminde bir paradigma değişikliğine yol açabileceğini savunuyor.

PSA, prostatın ürettiği bir protein ve prostatta kanser varsa, bez kana daha fazla PSA salgılar. Bu nedenle, kanda yükselmiş PSA seviyeleri prostat kanseri belirtisi olabilir. Bununla birlikte, inflamasyon veya bezin kanserli olmayan genişlemesi gibi diğer durumlarda da PSA seviyeleri yükselebilir. Bu nedenle, kanser varlığını doğrulamak için, biyopsi yapılıyor.

PSA testini bir biyopsi ile birleştirerek prostat kanseri teşhisinin mevcut yöntemi, birçok anlamsız biyopsiye, fazla tanıya ve gereksiz tedavilere yol açıyor.

Yeni kan testii henüz biyopsi yapılmamış 98 erkekte ve yeni prostat kanseri tanısı almış ancak henüz tedavi görmemiş 155 kişi denendi.

Araştırmacılar, prebiyopsi kan örneklerinde dolaşımdaki tümör hücrelerinin varlığının, sonraki biyopsilerin tespit ettiği agresif prostat kanserinin öngörüsü olduğunu gördü.

Ekip, testin yasal onayı takiben, araştırmacıların doğrulama çalışmalarını tamamladıktan yaklaşık 3-5 yıl sonra hazır olmasını bekler. (Medimagazin)