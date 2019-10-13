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Araştırma: Rotavirüs aşısı Tip 1 Diabeti azaltabilir mi?
Yeni yayımlanan bir araştırmada Rotavirüs aşısı uygulanan çocuklarda tip 1 diabetin yüzde 15 daha az görüldüğü tespit edildi.
Araştırma: Rotavirüs aşısı Tip 1 Diabeti azaltabilir mi?
13 Ekim 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Rotavirüs enfeksiyonu, Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden Leonard C. Harrison'ın  PLOS Pathogens dergisinde 10 Ekim'de yayınlanan bir ön makaleye göre, tip 1 diyabet gelişiminde rol oynayabilir 

Rotavirüs, aşı kullanımıyla beraber ciddi ölümlerin önemli ölçüde azaltmış olmasına rağmen dünya genelinde infantil gastroenteritin başlıca nedeni olmaya devamediyor.

Avustralyalı çocuklarda rotavirüs aşısı uygulamasının ardından, dört yaşın altındaki  tip 1 diyabet insidansında yüzde 15'lik bir azalma meydana geldi. Bu durum rotavirüs aşılamasının bu otoimmün hastalığın primer korunmasına katkıda bulunabileceğini düşündürüyor.

Anahtar Kelimeler:

yeni arastirma rotavirus tip 1 diyabet

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