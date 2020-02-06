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Araştırma: Sadece kırmızı et değil, kümes hayvanlarının tüketimi de kalp hastalığı riskini artırıyor
Yeni yayımlanan bir araştırmada kırmızı etin dışında kümes hayvanlarının da küçük bir derece de olsa da kalp hastalığı riskini artırdığı belirlendi
Araştırma: Sadece kırmızı et değil, kümes hayvanlarının tüketimi de kalp hastalığı riskini artırıyor
06 Şubat 2020 -
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MEDİMAGAZİN-Artık kümes hayvanları da kalp hastalığı riskini artırıyor. Et tüketmeyen bireyler ile kıyaslandığında, haftada iki porsiyon işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı et tüketmek ise; kardiyovasküler hastalık riskinde sırası ile yüzde 7 ve yüzde 3 oranında yükselmeye yol açıyor.

Northwestern Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi uzmanlarınca 29 bin 682 Amerikalı yetişkinin 19-30 sene takibi ile yürütülen çalışmaya göre, kırmızı et ve kümes hayvanları tüketimi kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor. Balık tüketiminin ise kardiyovasküler hastalık insidansı üzerine bu şekilde bir etkisi bulunmuyor.

Ayrıca kırmızı et tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırırken; kümes hayvanları ve balık tüketimi sonucu etkilemiyor. 

Çalışma, bir hafta içinde daha fazla porsiyon et tüketenlerin riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor. 

Kardiyovasküler hastalık ve ölüm riski et tüketiminin yanısıra genetik yatkınlık, demografik faktörler, sosyoekonomik durum, vücut ağırlığı, yaşam tarzı (sigara, uyku, fiziksel aktivite ve beslenme), yaşanılan çevre gibi faktörlerden de etkilenmektedir. 

 

Dr.Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

Anahtar Kelimeler:

kalp hastaligi riski kirmizi et t kumes hayvanlari

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