Araştırma: Sarımsak tüketimi yaşlılarda hafıza sorunlarını azaltabilir

MEDİMAGAZİN-Amerikan Fizyoloji Derneğinin Orlando’da yapılacak Deneysel Biyoloji toplantısında sunulacak yeni bir araştırma, yaşlılarda hafıza sorunlarına çözüm sunabilir.
Araştırma sarımsak içerisindeki alil sülfür maddesinin bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek, yaşlılarda hafıza sorunlarını giderebileceğini öngörüyor. Yaşlılarda Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların geliştiği, bilişsel ve hafıza yeteneklerinin azaldığı aynı zamanda da bağırsak mikrobiyotasında çeşitliliğin azaldığı biliniyor.
Farelerde yapılan araştırmada sarımsak alan yaşlı farelerin almayanlara göre daha uzun ve kısa hafıza yeteceğinin olduğu ve daha zengin bağırsak mikrobiyotası olduğu gösterildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22.Yıllık Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|18/04-21/04
|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA