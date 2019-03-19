Araştırma: Şekerli içecek erken ölüm riskini artırıyor

ABD'de Harvard Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada 80 binden fazla kadın ve 37 bin erkek katılımcının beslenme alışkanlıkları incelendi.
Araştırma sonucunda günde en az iki kez şekerli içecek tüketenlerin, içmeyenlere göre kalp damar hastalıkları nedeniyle erken ölüm riskinin yüzde 31 daha fazla olduğu belirtildi.
Ayda en fazla dört kez gazlı şekerli içecek tüketenlerin ise erken ölüm riskinin en az yüzde bir daha fazla olduğu ifade edildi.
Çalışma ekibinden Vasanti Malik, gazlı şekerli içecek tüketiminin azaltılması gerektiğine işaret ederek bu tip içecekler yerine daha fazla su tüketimine önem verilmesi gerektiğini kaydetti.
Araştırmanın sonuçları "Circulation" dergisinde yayımlandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/03-23/03
|Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu
|TIP EĞİTİMİ
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