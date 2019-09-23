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Araştırma: Seks bağımlılığı 'uydurma değil, gerçek bir hastalık'
İsveç'te yapılan bir araştırmada, zaman zaman şüpheyle karşılanan "seks bağımlılığı" hastalığının beyindeki bir reaksiyondan kaynaklandığı ve gerçek olduğu" sonucuna varıldı
Araştırma: Seks bağımlılığı 'uydurma değil, gerçek bir hastalık'
23 Eylül 2019 - BBC
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Times'ın haberine göre Epigenetik adlı bilimsel bir dergide yayımlanan araştırmada "seks bağımlısı" olduğunu söyleyenlerde, olağandışı bir genetik faaliyet görüldü.

Bu durumun da beyinde normalin çok üzerinde "aşk hormonu" diye bilinen oksitoksin salgılanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Çalışmayla bu rahatsızlığın tedavisinde yeni yöntemler aranabileceği ve seks bağımlılığının meşru bir rahatsızlık olduğunun nihayet kanıtlanmış olabileceği vurgulanıyor.

Araştırmayı yapan uzmanlardan biri olan, İsveç'teki Umea Üniversitesi'nden Jussi Jokinen, "Hastalığın biyolojik nedenleri konusunda giderek artan kanıtlar var. Tabii ki çok tartışmalı bir teşhis ama şimdi bunun gerçek olduğunu düşünüyoruz." diyor.

Anahtar Kelimeler:

seks bagimliligi jussi jokinen

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