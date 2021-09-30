Araştırma: SGLT2 inhibitörleri kalp yetmezliğine bağlı hastane yatışlarını ortadan kaldırabilir

MEDİMAGAZİN - 28 Eylül’de Annals of Internal Medicine‘de yayınlanan bir çalışmada, tip 2 diyabet hastalığı (T2D) bulununan kişilerde kardiyovasküler hastalığı (KVH) olsun ya da olmasın sodyum glikoz kotransportör-2 (SGLT2) inhibitörleri kullanımının, glukagon benzeri peptit 1 reseptör agonisti (GLP-1 RAs) kullanımına göre kalp yetmezliğinden hastaneye yatırılma (HHF) ihtimalini düşürdüğü ortaya çıktı.

Boston’daki Harvard Tıp Fakültesinden Elisabetta Patorno ,MD , Dr. PH, ve iş arkadaşlarının yürüttüğü popülasyon bazlı toplu çalışma, tip 2 diyabeti olan, kardiyovasküler hastalığı olan veya olmayan (52,901 ve 133,139 eşleşen çift) bireyler içeriyor. Çalışmanın amacı ise SGLT2 inhibitörlerinin ve GLP-1 RAs’ın farklı kardiyovasküler yararla ilişkili olup olmadığını anlamak.

Araştırmalar, kardiyovasküler hastalığa sahip olan hastalarda SGLT2 inhibitör terapisine başlayanların GLP-1 RA terapisine başlayanlara göre miyokardial damar tıkanıklığı ve inme geçirme riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.( Risk oranı, 0.90; %95 Güven aralığı, 0.82’den 0.98’e)

Kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda da risk benzerdi. (Risk oranı, 1.07; %95 Güven aralığı,0.97 den 1.18’e)

HHF riskinde ise SGLT2 inhibitör terapisine başlayanların, GLP-1 RA terapisine başlayanlara nazaran baştaki KVH’a bakılmaksızın kardiyovasküler hastalığa sahip hastalarda (Risk oranı 0.71; %95 Güven aralığı,0.64’ten 0.79’a) ve kardiyovasküler hastalığı olmayanlarda( Risk oranı 0.69; %95 Güven aralığı, 0.56’dan 0.85’e) daha çok azalma olduğu görüldü.

Yazarlar, ‘’ Bu gerçek klinik verileri, mevcut olan bilgilere uymaktadır. Bu bilgiler, SGLT2 inhibitörleri ve GLP-1 RAs aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar korumasında tip 2 diyabet hastalarda benzer etkiler gösterirken; SGLT2 inhibitörleri HHF korumasında daha etkili olduğunu savunmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.