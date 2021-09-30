Araştırma: SGLT2 inhibitörleri kalp yetmezliğine bağlı hastane yatışlarını ortadan kaldırabilir

MEDİMAGAZİN - 28 Eylül’de Annals of Internal Medicine‘de yayınlanan bir çalışmada, tip 2 diyabet hastalığı (T2D) bulununan kişilerde kardiyovasküler hastalığı (KVH) olsun ya da olmasın sodyum glikoz kotransportör-2 (SGLT2) inhibitörleri kullanımının, glukagon benzeri peptit 1 reseptör agonisti (GLP-1 RAs) kullanımına göre kalp yetmezliğinden hastaneye yatırılma (HHF) ihtimalini düşürdüğü ortaya çıktı.
Boston’daki Harvard Tıp Fakültesinden Elisabetta Patorno ,MD , Dr. PH, ve iş arkadaşlarının yürüttüğü popülasyon bazlı toplu çalışma, tip 2 diyabeti olan, kardiyovasküler hastalığı olan veya olmayan (52,901 ve 133,139 eşleşen çift) bireyler içeriyor. Çalışmanın amacı ise SGLT2 inhibitörlerinin ve GLP-1 RAs’ın farklı kardiyovasküler yararla ilişkili olup olmadığını anlamak.
Yazarlar, ‘’ Bu gerçek klinik verileri, mevcut olan bilgilere uymaktadır. Bu bilgiler, SGLT2 inhibitörleri ve GLP-1 RAs aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar korumasında tip 2 diyabet hastalarda benzer etkiler gösterirken; SGLT2 inhibitörleri HHF korumasında daha etkili olduğunu savunmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.