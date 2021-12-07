Araştırma: Soğuk algınlığına yakalanan her dört kişiden birisi COVID geçiriyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, soğuk algınlığı yaşayan her üç ila dört kişinin corona virüs olduğu belirtildi.

King's College London’da 1 milyondan fazla İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, tam aşılı yetişkinlerin yalnızca hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar geliştirme eğiliminde olduğu vurgulandı.

Araştırmayı yürüten King's College London’da Profesör Tim Spector, tam aşılı yetişkinlerin yalnızca hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar geliştirme eğiliminde olduğunu söyledi.

Spector, enfekte olan birçok insanı 'partilere gidip etrafa yaymamak' konusunda uyarırken, 'Şu anda, üç ila dört soğuk algınlığından birinin Covid'den kaynaklandığını tahmin ediyoruz' diye konuştu.

Genetik epidemiyoloji profesörü, burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi semptomları olan herkesi, negatif bir test sonucu alana kadar tüm kalabalık aktivitelerden kendini izole etmeye çağırdı.

"Soğuk algınlığı benzeri semptomları olan kişilerin en az birkaç gün kendini izole etmesi" gerektiğini söyleyen Profesör Spector, Omicron varyantının yayılmasını engellemek için, kişilerin herhangi bir soğuk algınlığı belirtisi geliştirirlerse, güvenli tarafta olmak için birkaç gün evde kalmaları gerektiğini söyledi.

Spector, “Herkesin bir dizi semptomun çok daha fazla farkında olması ve asla gelmeyecek koku veya tat kaybını beklememesi, ateşi beklememesi, o inatçı öksürüğü beklememesi gerekiyor” diye konuştu.

Bilim insanları son dönemde yaptıkları açıklamalar ile, Omicron varyantının daha şiddetli semptomlara neden olmayacağından ve aşıların sağladığı T hücre bağışıklığının ciddi hastalıkları önleyeceğinden umutlu olduklarını söylüyor.

Oxford Üniversitesi'nde Aşı Bilimi alanında doçent olan Matthew Snape, Omicron'un aşılardan ne kadar iyi kurtulduğunu görmek için Birleşik Krallık'ta denemelerin sürdüğünü söyledi.

Snape, "Önümüzdeki birkaç hafta çok açıklayıcı ve önemli olacak. Hem laboratuvar verilerini geri aldığımızda, hem de enfeksiyonların hastaneye yatışlar ve ölümler üzerinde etkisi olan zincirleme etkilerini görmeye başlayacağız” dedi.