SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Soğuk iklimde yaşayanlar alkol bağımlılığına daha yatkın
Soğuk iklimde yaşayanların alkol bağımlılığına daha yatkın oldukları tespit edildi. ABD'de yürütülen bir araştırmada, güneş ışığının az olduğu ve soğuk iklimlerde yaşayanların daha ılıman iklimlerde yaşayanlara göre alkol tüketimine daha meyilli oldukları belirtildi
Araştırma: Soğuk iklimde yaşayanlar alkol bağımlılığına daha yatkın
20 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Soğuk iklimde yaşayanların alkol bağımlılığına daha yatkın oldukları tespit edildi. AA'nın haberine göre; ABD'de yürütülen bir araştırmada, güneş ışığının az olduğu ve soğuk iklimlerde yaşayanların daha ılıman iklimlerde yaşayanlara göre alkol tüketimine daha meyilli oldukları belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütünün 193 ülkedeki verilerine dayandırılan araştırmada hava sıcaklığı, güneş ışığı ve alkol tüketimi arasında yakın ilişki bulunduğuna dikkat çekildi.

Pittsburgh Karaciğer Araştırma Merkezinden çalışmayı yürüten Ramon Bataller yaptığı açıklamada, dünya genelinde böyle bir çalışmanın ilk defa yapıldığını belirterek, "Daha az güneş ışığının olduğu soğuk bölgelerde yaşayanlar daha fazla alkol tüketiyor ve bu kişilerde siroz gelişme riski daha fazla oluyor" ifadesini kullandı.

Bataller, kış aylarında alkollü içecek reklamlarına sınırlama getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları "Hepatology" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

alkol bagimliligi soguk iklim dunya saglik orgutu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşısağlık bakanlığı Fahrettin Koca ABD Ticaret OdasıKOAH Türk Toraks Derneği Prof. Dr. Hasan BayramSağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü semih korkuttürk dişhekimleri birliği TDB diş hekimi YDUS yandal sınavıBursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Levent Özdemir Prof. Dr. Ekrem Kayaalkol bağımlılığı soğuk iklim Dünya Sağlık Örgütükronik hastalık IPSOS ilaç sanayiEnfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet CeyhanFETÖ UZMAN HEKİM 112 Acil Servis Kelkit Devlet HastanesiProf. Dr. Kemal Turhan mamografi Karadeniz Teknik ÜniversitesiUludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇanakkale Devlet HastanesiKOAH ASYOD Prof. Dr. Tevfik Özlü KOAH Günü Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Prof. Dr. Can ÖztürkMiyopi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sait Eğrilmezİstanbul Gelişim Üniversitesi aydin universitesi Ozan TiryakioğluMercy Hospital Chicago
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.