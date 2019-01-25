Araştırma sonucu: ‘ Asistanlar tükendi… Gelir durumları düzenlenmeli’

MEDİMAGAZİN-Çalışmaya katılan 89 asistan hekimin sosyal yaşantılarını da ortaya koyan araştırma katılımcıların 48’inin gelir düzeyinin 5000-7500 TL arasında olduğunu saptadı. Araştırmaya göre 47’si harcamada güçlük çekmemekte, 13’ü ise güçlük çekmekte olduğu nu belirtti.

“Asistanlar mesleğini seviyor ve branşını isteyerek seçti”

Sağlıklı yaşama kriterlerine mercek tutan araştırma çalışmasına göre katılımcıların 7’sinde kronik hastalık bulunmakta, 17’si sigara kullanmakta, 19’u düzenli spor yapıyor. Katılımcıların 68’inde meslek sevgisi bulunduğu belirtilen araştırmada, 79’u branşını isteyerek seçtiği ortaya konuldu. Hekimlerin 15’i Aile Hekimliği, 10’u Dahiliye, 7’si Anestezi ve Reanimasyon, 4’ü Çocuk Psikiyatrisi, 2’si Beyin Cerrahisi, 2’si Dermatoloji, 2’si Enfeksiyon Hastalıkları ve 1’i Acil Tıpta araştırma görevlisi olarak görev yaptığını belirtti. Katılımcıların ortalama 6 gün nöbeti bulunduğu ve nöbeti olmayan hekimin olmadığı belirtilen çalışmada asistanlık süreleri ortalama 23,07 ay olduğu belirtildi.

Asistanlar tükenmiş, sendrom önlenmeli

Yapılan araştırma çalışmasında, katılımcıların sağlığının olumsuz ya da olumlu olarak etkilenmesinin kişinin çalışma yaşamını ve iş üretiminin kalitesini aynı yönde etkileyeceği vurgulanıyor. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmayı tıp eğitimi sonrası belirli branş dallarında uzmanlaşmak için aldıkları yoğun eğitim, fazla sayıda tutulan nöbetler ve klinik ve polikliniklerdeki yoğun talep ve ağır iş yükü nedeni ile fiziksel ve duygusal yıpranmayı yoğun bir şekilde yaşayan asistan hekimler üzerinde yapıldığı belirtiliyor.

Çalışmanın sonuçlarına göre asistan hekimlerde tükenmişlik bulunduğu ortaya çıktı. Asistanların gelir düzeyi durumunun düzenlenmesi, adaletsiz dağılımların önlenmesi, kronik hastalığı olan hekimlere bazı durumlarda ayrıcalık tanınması, mesleki doyumlarının artmasına yönelik motivasyonel teşvik aktivitelerinin yapılması, gerekirse ödüllendirmelerin yapılmasının, hekimlerde tükenmişlik sendromunun önlenmesinde olumlu etki edeceği düşünüldüğü kaydedildi.

Bu araştırma Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalından Cemil Işık Sönmez ve arkadaşları tarafından hazırlandı.