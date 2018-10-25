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Araştırma: Stres bilişsel çöküşü hızlandırıyor
ABD'de yapılan araştırma, stresin, hafızaya zarar verebileceğini, yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceğini, aynı zamanda beynin büzülmesiyle bağlantısı olabileceğini ortaya koydu
Araştırma: Stres bilişsel çöküşü hızlandırıyor
25 Ekim 2018 - AA Gamze Türkoğlu Oğuz
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LiveScience'ın haberine göre, Johns Hopkins Tıp Fakültesinden doktor Justin Echouffo-Tcheugui liderliğinde, Framingham Kalp Araştırması veri tabanından faydalanarak yürütülen araştırma, stresin hafızaya zarar verebileceğini, dolayısıyla yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceğini, aynı zamanda beynin büzülmesiyle bağlantısı olabileceğini ortaya koydu. 

Araştırma çerçevesinde 2 binden fazla sağlıklı, orta yaşlı gönüllünün verileri incelendi. Uzmanlar, kanlarında stres göstergesi olan kortizol hormonu seviyesi yüksek katılımcıların, hafıza testlerinde daha başarısız olduğunu tespit etti.

Yapılan MRI taramalarında da kortizol hormonu normal seviyede çıkan akranlarıyla kıyaslandığında stresli katılımcıların beyinlerinin az da olsa büzüldüğü de görüldü.

Kadınlarda daha belirgin
Bu etkinin özellikle kadın katılımcılarda daha belirgin olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın ayrıntıları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

stres johns hopkins neurology

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
25.10.2018 15:37:30
Stresin uzun süre devam etmesi YALANCI BUNAMA= PSEUDODEMANS, kontrol altına alınamayıp hastanın hayatında etkin hale gelmesindeyse gerçek demans ve serebral atrofi meydana geliyor. Neredeyse 10 yıldan fazladır bilinen bu gerçeğe bu yayının katkısı; kadınlarda bu durumun daha çok olduğunu belgelemesi olmuş.
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