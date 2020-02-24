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Araştırma: Süt ürünleri inme olasılığını azaltabilir
9 Avrupa ülkesinde yapılan çalışmada süt ürünlerinin inme olasılığını azaltabileceği bildirildi
Araştırma: Süt ürünleri inme olasılığını azaltabilir
24 Şubat 2020 - AA
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Ankara- Sonuçları "European Heart Journal" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 9 Avrupa ülkesinde 418 bin kişi incelendi. 

Oxford Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, katılımcıların beslenmeyle yaşam biçimlerinin yanı sıra tıbbi geçmişleri hakkında anketler doldurduğu ve ortalama 12 yıl boyunca izlendiği belirtildi.

Araştırma, günde fazladan bir bardak sütün, beyin damarlarında oluşan pıhtı anlamına gelen iskemik inme riskini yüzde 5, küçük bir kase yoğurdun yüzde 9 düşürdüğünü, günde 200 gram sebze ve meyvenin iskemik inme olasılığını yüzde 13 azalttığını, her fazladan 10 gramın bu olasılığı yüzde 23'e kadar düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmada, faydaları konusunda tartışmaların sürdüğü yumurtanın günde her 20 gram fazlasının, beyin damarlarının yırtılması sonucu beyin dokusu veya beyni çevreleyen zarlar içinde oluşan kanama olan hemorajik inme riskini yüzde 25 artırdığı görüldü.

Meyve, sebze ve süt ürünleri tüketimiyle hemorajik inme arasında ise herhangi bir ilişki bulunmadı.

Araştırma süresince 4 bin 281 iskemik ve 1430 hemorajik inme vakasına rastlandığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

arastirma sut inme

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