Araştırma: Taburcu edilen COVID-19 hastaları tromboembolik olaylar açısından izlenmeli

MEDİMAGAZİN-Yakın zamanda Blood dergisinde yayınlanan bir araştırma, profilaktik antikoagülanların majör tromboembolik olaylar ve ölüm riskini yüzde 46 oranında azalttığını ortaya koymuştu.

CORE-19 adlı çok merkezli çalışmada, 1 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında New York'un en büyük sağlık sistemi olan Northwell Sağlık hastanelerinde yatan 4 bin 906 COVID-19'lu yetişkin hasta incelendi.

Araştırma , hastanede hastaneden taburcu edilen hastalarda 90 gün boyunca takip edilerek derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolizm (PE) gibi venöz tromboembolizmi (VTE) ve inme ve miyokard enfarktüsü (MI) gibi arteriyel tromboembolizmi (ATE) belirlemeye çalıştı.

Araştırma sonuçlarına göre VTE, ATE ve tüm nedenlere bağlı mortalitenin (ACM) klinisyenler tarafından önceden düşünülenden daha fazla olduğu gözlendi. Sonuçlar tromboembolik olayların vakaların yüzde 7.13'ünde (350/4906 hasta) meydana geldiğini gösterdi.

Çalışma, COVID-19'dan kurtulanları hastaneden ayrıldıktan sonra bile tromboembolik olaylar açısından izlemenin önemli olduğunu ortaya koyuyor.