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Araştırma: TB aşısını intravenöz olarak almak hastalık tedavisinde daha etkili!
Araştırmacılar, maymunlar üzerinde yaptıkları deneylerde TB aşısının dozunu arttırmanın ve onu intravenöz (IV) olarak almanın enfeksiyona karşı, standart yöntemden daha iyi koruduğunu ortaya çıkardılar
Araştırma: TB aşısını intravenöz olarak almak hastalık tedavisinde daha etkili!
09 Ocak 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Tüberküloz (TB) nedeniyle 2018'de dünya çapında 1.5 milyon insan hayatını kaybetti, Türkiye’de ise 12 bin 46 kişi bu hastalıkla savaşıyor. Dünyada her dört kişiden biri, gizli TB enfeksiyonu riskine sahip, bu da enfekte oldukları, ancak henüz hastalığı geliştirmedikleri anlamına gelir. Enfeksiyonu kapmış olanların TB'den hastalanma riski ise yüzde 5 ila yüzde 15 arasında. Hal böyle olunca araştırmacılara göre, TB enfeksiyonuna karşı daha iyi korunmak ve enfeksiyonun hastalığa dönüşmesini önlemek acil bir ihtiyaç haline geldi.

Bacille Calmette-Guerine veya BCG olarak bilinen bir bakteriden oluşturulan aşı deri içine (intradermal) uygulanıyor. Bu aşının akciğer tüberkülozunu önlemede etkiliği yüzde 50 civarında olarak kabul edilmesine karşılık, Türkiye'de erişkinlerde yüzde 72,7 iken 0-6 yaş grubunda yüzde 85 bulunmuştur.

Pittsburgh Üniversitesi tıp fakültesi ve Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada araştırmacılar aşıyı 10 maymuna intravenöz olarak uyguladı ve 9’unda akciğer iltihabı görülmedi, aynı zamanda akciğerlerinde 100 bin kat daha az TB bakterisi bulundu

Araştırmacılar şimdi IV yoluyla verilen düşük BCG dozlarının hala koruma sağlayıp sağlayamayacağını test etmek için çalışmalar yürütüyorlar. Ayrıca aşının korunmasını sağlamak için T hücrelerinin gerekli olup olmadığı da test ediliyor.

Çalışmalar IV aşılamanın hem güvenli hem de daha etkili olduğunu gösterse bile, özellikle TB'nin daha yaygın olduğu düşük kaynaklı alanlarda yaygın IV aşılarının yapılması hala zor olabilir. Bir aşının intravenöz olarak verilmesi için personelin uzman tıbbi eğitim alması ve aşının soğuk tutulması gerekir.

Anahtar Kelimeler:

tuberkuloz 2018de dunya capinda 15 milyon bcg intradermal

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