Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Tip 2 diyabet hastalarının ilk 5 yılda kilo vermeleri iyileşme yolunda önemli bir adım
Teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilonun yüzde 10'unu vermek iyileşme şansını iki katına çıkarıyor
Araştırma: Tip 2 diyabet hastalarının ilk 5 yılda kilo vermeleri iyileşme yolunda önemli bir adım
30 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tip 2 diyabet hastalarının teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilo vermelerinin, iyileşme yolunda önemli bir adım olduğu bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, Cambridge Üniversitesinin yaptığı araştırma, teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme şanslarının iki katına çıktığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde, yaşları 40 ila 69 olan ve yeni Tip 2 diyabet teşhisi konulan 867 kişi takip edildi ve 5 yıllık süreçte 257'sinin iyileşme sürecine girdiği gözlendi.

Uzmanlar, ilk 5 yıllık süreçte kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme olasılıklarının aynı kiloda kalanlardan 2 kat fazla olduğunu tespit etti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 2014 yılı itibarıyla diyabet hastalarının sayısı 422 milyon.

Tip 2 diyabet, tüm diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90'ını oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:

tip-2 diyabet cambridge universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
AKDENİZ Üniversitesi Mustafa Ünal Ahmet Yılmaz hemşire trafik kazası TÜBİTAK Hasan Mandal yerli ilaç TİKA Serhat Onur beyin cerrahisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi eczacılık fakültesi mersin şehir hastanesi Sinan Bahçacı sağlık turizmi KADIN DOĞUM emine alp meşe Sağlık Bakan Yardımcısı eczacı Türk Eczacıları Birliği güncel skandal kalp krizi Merck Türkiye Sağlıkta Yenilikçi Projeler Alper Tunga Demirarslan medikal onkoloji kan testi Takeda inovatif ilaç Hasta Kan Yönetimi serdar günaydın Tip-2 diyabet Cambridge Üniversitesi sağlıkta şiddet hemşire aile hekimi doktor hekim Sağlık Bakanlığı doktor hekim Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tıp eğitimi kadavra sanal gerçeklik Burdur Devlet Hastanesi Ulaş Sağlam Eleni Antoniadou bilim insanı Londra Üniversitesi kardiyoloji kalp ritmi Nail Çağlar Geriatrik Hematoloji Osman İlhan doktor hekim Serkan Burç Deşer diş hekimi Yusuf Yancar deprem kalp sağlığı dünya kalp günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Kaan Kırali Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
02/10-05/10 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ENDOKRİNO... ANKA
04/10-05/10 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu FİZİKSEL... KÜTA
03/10-06/10 1. Karadeniz Pediatri Günleri PEDİATRİ TRAB
02/10-06/10 10. Solunum Zirvesi DİĞER AMAS
03/10-06/10 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi KADIN... KONY
03/10-06/10 35. Türk Kardiyoloji Kongresi KARDİYOLOJİ ANTA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.