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Araştırma: 'Tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik var'
Endüstri için imal edilen sofra tuzunu kullanamayan insan bedeni, bir süre sonra sofra tuzu tüketimi sebebiyle hastalanır. Safra kesesinde ya da böbrekte taş oluşumuna neden olan sofra tuzu, alzheimer ya da vücuttan atılmaya çalışırken fazla çalışmasından dolayı böbreklerin iflasına dahi neden olabilmektedir
Araştırma: 'Tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik var'
25 Ekim 2018 - BBC
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Bu denli büyük rahatsızlıklara sebep olmasına karşın hala tüketilmekte olan sofra tuzu ile ilgili yapılan son araştırma tekrar tartışmanın fitilini ateşledi. Dünyada ses getiren araştırmaya göre, tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik var. Üstelik bu durumu sadece Türkiye değil, tüm dünya ülkeleri yaşıyor.
Bilim insanları, dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ının mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Altı kıtadan 16 farklı ülkede üretilen 39 farklı marka deniz, kaya ve göl tuzunu inceleyen araştırmacılar, bu markalardan 36'sında mikroplastik parçacıklarına rastladı.

National Geoographic'in haberine göre mikroplastiğin deniz tuzunda olduğu yıllardır biliniyordu. Ancak ne kadarının sofralarımıza girdiği muallaktaydı.

Çevre kuruluşu Greenpeace'in Doğu Asya bölümü ile Güney Koreli araştırmacılar, sofra tuzunda bulunan mikroplastikleri ve bunların plastik kirliliğinin yaygın olduğu farklı coğrafyalarla ilişkisini inceledi.
Mikroplastik, çevrede bulunan küçük plastik parçacıklardır. Çapı 5 mm’den az olan herhangi bir plastik parçacığın mikroplastik olduğu düşünülmektedir. Uzun bir süre boyunca, insanların çoğunluğu mikroplastiklerin varlığından ve çevreye olan etkilerinden habersizdi. Bununla birlikte, bu parçacıklar, araştırmacıların daha önce insan kullanımı için güvenli olduğu düşünülen şişelenmiş sudaki varlığını kaydettikten sonra son zamanlarda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.

Bazı mikroplastikler diğer ürünlerde hammadde olarak sanayide üretilmektedir; bazıları lastikler, tekstil, boya ipleri ve atık arıtımında bulunurken, bazıları büyük plastik parçalarının parçalanması nedeniyle meydana gelir. Su ile ilgili çalışmalar, bir ortamda mikroplastik varlığını belirler. Planktonlar, çamurlu ve kumlu çökeller üzerinde, omurgalı ve omurgasızların tüketim davranışlarını ve kirleticilerin kimyasal analizlerini inceleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan, çeşitli mikroplastik kaynakları olduğu açıktır. Atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon arıtma tesisleri, çoğu kozmetik, boya, ev ve endüstriyel deterjan kalıntıları ve üretim atıkları olmak üzere birincil mikroplastiklerin başlıca kaynaklarıdır. Sekonder mikroplastiklerin başlıca kaynakları büyük plastikler ve giysilerdir.


Plastikler sindirilemez ve biyobozunur değildir ve üretildikten sonra, onlardan kurtulmak mümkün değildir. Dünyanın plastiklerinin çoğunluğu çöp, nehir ve sonunda göllerde ve okyanuslarda olur. Büyük plastikler okyanuslarda yüzer ve bazen Büyük Pasifik Çöp Kovası gibi çöp yamaları oluşturmak için toplanırlar. Diğer yandan mikroplastikler, plajlarda ve daha derin sularda bulunur. Büyük plastikler deniz hayvanlarına fiziksel zarar verir ve ölümle sonuçlanabilir. Bununla birlikte, en büyük problemler mikroplastiktir. Deniz hayvanları tarafından yemekle karıştırılırlar ve yutulurlar. Hayvanların sindirim sistemini bloke eder ve düşük oksijen seviyelerine neden olur ve sonuç olarak enerji seviyelerinin düşmesine neden olurlar. Bazı plastikler hayvan dokularına gömülecek kadar küçüktür. Onlar besin zincirinin karşısına geçerler ve bazıları da insanlara yollarını bulurlar. Mikroplastikler, insanlara yutma veya solunum yoluyla yollarını bulur. Bugün, mikroplastiklerin kaynakları, onlar olmadan yaşayamayacağımız insanlar için çok önemlidir. Mikroplastik kontrolü için en iyi alternatif, plastiklerin uygun şekilde ele alınması ve atık suyun tam olarak arıtılmasıdır.

Anahtar Kelimeler:

sofra tuzu mikroplastik besin zinciri

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