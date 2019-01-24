Araştırma: Türkiye'de en fazla aranan sağlık hizmeti 'burun estetiği'

DocPlanner Group içinde bulunduğu Polonya, Türkiye, İtalya, İspanya, Meksika ve Brezilya pazarlarında, tıbbi hizmet platformları aracılığıyla hekim/uzman randevuları alan, tıbbi hizmetler ve hekimler/uzmanlar hakkında güvenilir bilgi arayan, sağlık ve tedaviyle ilgili online tartışmalara katılan, hekimlerle/uzmanlarla internet siteleri aracılığıyla iletişim kuran hasta ve danışan davranış profillerini ortaya koymayı amaçlayan ve 2018 yılını kapsayan bir araştırma yaptı.

Türkiye'de de Doktor Takvimi internet sitesini kapsayan araştırmaya göre, kadınların online hekim ve uzman randevusu alınabilmesi için tasarlanmış internet sitelerini kullanma olasılığı çok daha yüksek. Kadınlar, bunu yüzde 76 oranıyla en çok Brezilya'da, yüzde 71 oranıyla Polonya ve İspanya'da gerçekleştirirken, Türkiye'deki kadınların oranı yüzde 53 ile en düşük seviyede yer alıyor.

Önceki yıl ile kıyaslandığında, online hekim/uzman randevu sistemlerini kullanan erkeklerin oranı ise Türkiye'de yüzde 6, Polonya'da yüzde 5 arttı.

Hemen hemen bütün ülkeler için platformları kullananların çoğunluğu 25-34 yaş arasındayken, 64 yaş üstü kişiler, hekim/uzman randevularını online olarak yapan kişiler arasındaki en azınlık grup olarak yer alıyor.

Bu 6 ülkede hekimler veya uzmanlardan randevu alan hastalar ve danışanlar genellikle en büyük kentsel bölgelerde yaşıyor. Online platformlar, hemen hemen her ülkede (en az 50 bölgede) randevu almak için kullanılabilir halde olsa da, kullanıcıların birçoğu büyük şehirlerde ikamet ediyor. Polonya, Türkiye, İspanya ve İtalya örneklerinde, platformlarla etkileşime geçişin yüzde 50'den fazlası 3 veya 4 büyük şehirde meydana geliyor. Latin Amerika ülkelerinde ise etkileşimlerin yarısı çok daha fazla sayıda kente bölünüyor.

Hastalar/danışanlar öğleden sonra hekim arıyor

Araştırmaya dahil edilen ülkelerde hastalar ve danışanlar, öğleden sonra (saat 13.00-19.00 arası) hekim veya uzman arıyor. Polonya'da kullanıcıların yüzde 40'ından fazlası için bu durum geçerliyken, İtalya'da bu oran biraz daha yüksek. Bu durumun istisnası ise sabah saat 06.00'dan öğlene kadar arama yapılan Brezilya.

Hastalar genellikle hafta içi bir hekime/uzmana görünmek için randevu alırken, bu, bütün ülkelerde alınan bütün randevuların yüzde 80'ini oluşturuyor. E-sağlık hizmeti sağlayan platformlar üzerindeki trafik, pazartesi günü zirve noktasına ulaşıyor. Ülkeye bağlı olarak, pazartesi günleri, haftalık trafiğin yüzde 18-20'sini oluşturuyor. Bu yoğunluk cumartesi gününe kadar kademeli bir şekilde azalırken, haftanın sonunda yavaş yavaş artıyor.

En çok jinekolog aranıyor

Polonya, Türkiye, İtalya, İspanya, Meksika ve Brezilya'daki e-sağlık hizmeti sağlayan söz konusu platformlarda en çok "jinekolog" aranıyor. Bu uzmanlık aramaları Polonya yüzde 17, Türkiye yüzde 15, İtalya yüzde 12, Meksika ve Brezilya yüzde 10 şeklinde sıralanıyor. Bu durumun istisnası ise jinekologlara yönelik aramaların yüzdesinin, en çok aranan uzmanlık, dermatologların yüzdesiyle aynı olduğu İspanya.

Hizmetleri sıklıkla araştırılan uzmanlar sıralamasında ise Polonya'da yüzde 8 ile diş hekimi, Türkiye'de yüzde 6 ile genel cerrahi uzmanı, İtalya'da yüzde 8 ile ortopedist, İspanya'da yüzde 9 ile travmatalog, Meksika yüzde 7 ile dermatolog ve Brezilya'da yüzde 9 ile psikolog geliyor. Bu uzmanlıkları, kulak burun boğaz uzmanları, psikiyatristler ve endokrinologlar takip ediyor.

Kullanıcılar, hastalıklar arasından ise 2018'de Polonya'da en çok "Lyme hastalığı", Türkiye'de "cilt hastalıkları", İtalya'da "protezler", İspanya'da "uyku bozuklukları", Meksika'da "şeker hastalığı" ve Brezilya'da "endometriyozi" aradı.

En fazla aranan sağlık hizmetleri ise Polonya'da "karın ultrasonu", Türkiye'de "burun estetiği", İtalya'da "mezoterapi" ve İspanya, Meksika ve Brezilya'da ise "çift terapisi" oldu.

Hekim ve uzmanlara yönelik en fazla soru, Türkiye ve Meksika'daki DocPlanner platformları aracılığıyla soruldu. Polonya ise üçüncü sırada yer aldı. Süregelen artış eğilimi, Polonya ve Türkiye'de 2015'e göre 20 kat gelişim gösterdi.

"Mutlu olduğumuz doktorlar, eleştirdiklerimizden daha fazla"

Doktor Takvimi Üst Yöneticisi (CEO) Cem Yücelten, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, bazı hizmetlerin popülerliğinin, ülkedeki belirli eğilimleri, yaşam tarzlarını ve alışkanlıkları yansıttığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Polonya'da ultrason taramasının en çok aranan üç hizmetten biri olması, Polonyalıların genellikle bu hizmeti, muayenenin veya kadınlarda hamileliğin genel bir parçası olarak görmelerinin bir sonucudur. İspanya, Brezilya veya Meksika'ya baktığımızda, ilgili ülkelerde de boşanma oranları yüzde 60'ı geçmektedir. Bu sebeple çift terapisinin bu kadar çok aranması olağandır. Buna karşılık, İtalya'da güzellik hevesi, güzellik tedavilerinin popülaritesine katkıda bulunmaktadır. Güzellik ürünleri ve bakımları İtalya'da oldukça popülerdir. Bunların arasında yer alan mezoterapinin de bu seviyelerde aranması beklenmedik bir durum değildir.”

Her ülkede reddedilen yorumlara kıyasla daha fazla yorum kabul edilip yayımlandığını belirten Yücelten, şöyle devam etti:

"Hastalar ve danışanlar, hekimlere/uzmanlara fazlasıyla olumlu görüş bildiriyor. Bu, sağlık hizmetleri ile ilgili olarak genel kanı olan 'şikayet etme' düşüncesi mevcut olmasına rağmen kendilerinden mutlu olduğumuz hekimlerin ve uzmanların, eleştirdiklerimizden daha fazla olduğu anlamına gelebilir. İtalya, İspanya, Meksika ve Brezilya'da, pozitif değerlendirme yüzdesi (iyi+çok iyi) yüzde 95-100 arasıyken, neredeyse hiç negatif değerlendirme bulunmuyor. Polonya ve Türkiye'de ise olumlu puanlar (yüzde 83-85) açık bir şekilde baskın olmasına rağmen, bazı olumsuz derecelendirmeler de mevcut. (yüzde 14-15)."

Yücelten, yorumların yayınlanmasında pek çok kurala ve yönetmeliğe bağlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kişisel sağlık verilerinin geçtiği, tedaviyle ilgili hiçbir sürecin anlatılmadığı, hakaret ya da mesleki aşağılama içeren yorumları yayınlamamız mümkün değil. Özellikle olumsuz yorum yapılırken ülkemizde bu sınırlar içinde kalınamıyor ve bizim de en çok eleştirildiğimiz notalardan biri, olumsuz yorum yayınlamamak. Buna rağmen; toplam yorumların yüzde 15'i olumsuz ve kurallara uygun. Bu şekilde sitemizde yayınlamış olmaları gerçekçilik anlamında bizi mutlu ediyor. Buna ek olarak değerlendirmeler ve randevular arasındaki ilişkinin en düşük olduğu ülkeler yüzde 83 ile Türkiye ve yüzde 79 ile Polonya iken, İspanya, Brezilya, Meksika ve İtalya en fazla pozitif değerlendirmeye (çok iyi) sahip ülkeler oldu."

Hekim/uzman seçerken, hastaların ve danışanların başkalarının fikirlerine güvendiğine işarete eden Yücelten, "Her ne kadar sonuçlar genel olarak olumlu değerlendirmelere göre hekim/uzman seçtiğimizi ortaya koysa da, bir hekimin/uzmanın olumsuz bir yoruma sahip olması, onu hastanın/danışanın tercihinden tamamen çıkarmıyor. Özellikle hekimler/uzmanlar bu yorumlara cevap verir ve durumu açıklarlarsa ekstra bir güven ve gerçekçilik ortamı oluşmuş oluyor." dedi.